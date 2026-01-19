Infomare otvorio ured u Osijeku, najavljuju rast poslovanja u Slavoniji

IT tvrtka Infomare koja ima urede u Zagrebu, Splitu i Rijeci sada se proširila i na Osijek u kojem su otvorili ured u tamošnjem IT parku.

Zagrebačka tvrtka Infomare otvorila je ured u IT parku Osijek. Uz njega dolaze i planovi za širenje i rast poslovanja u Slavoniji i Baranji.

“U Osijeku, odnosno Slavoniji i Baranji je velik broj kvalificiranih IT stručnjaka, zbog čega otvaranje ureda vidimo kao sjeme našeg budućeg regionalnog huba za konzalting i razvoj informatičkih rješenja, posebno za jedinice lokalne samouprave, tijela javne vlasti i javne ustanove, u čemu smo vodeći u Republici Hrvatskoj. Prošle smo godine rasli 40 posto, i očekujemo da ćemo i ove godine ostvariti dvoznamenkaste stope rasta poslovanja, čemu će doprinijeti i naš novi osječki ured”, istaknuo je povodom otvaranja osječke podružnice Infomare direktor tvrtke Petar Štrbinić.

“IT park odabrali smo zbog otvorenih vrata i partnerskog odnosa koji smo doživjeli odmah nakon što smo inicijalno kontaktirali s OSCentrom koji upravlja IT parkom i interesirali se za dolazak u Osijek. Nadamo se i skorom proširenju inicijalnog tima s kojim smo započeli našu osječku priču”, naglasio je Štrbinić.

U priopćenju tvrtke navodi se kako uz tri novozaposlene stručnjakinje u novom osječkom uredu, Infomare u Hrvatskoj zapošljava još ukupno 55 eksperata u Zagrebu, Rijeci, Splitu. S obzirom da je osnovana još 1990. godine, Infomare se ubraja među najstarije hrvatske privatne IT tvrtke. Više od 360 klijenata u Hrvatskoj koristi neku od inačica njihovog ERP proizvoda Gospodarenje proračunskim sredstvima.

