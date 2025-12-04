Jahtom na solarni pogon prelaze Atlantik. Na webu ih se može pratiti

Kako bi pokazali da je solarna energija adekvatna i za dulja putovanja, peteročlani tim uputio se iz Europe na Karibe jahtom na solarni pogon. Ipak, zbog ovisnosti količine energije o broju sunčanih sati, brod koristi generator za proizvodnju struje kao backup.

Jahta Silent 62 na solarni pogon uputila se u studenom na višetjedni put od 3400 nautičkih milja od Gibraltara do Antigue na Karibima. Cilj puta je demonstrirati da je solarna energija prihvatljiv pogon čak i na dužim relacijama.

Uz dva člana posade, na brodu su njegovo dvoje vlasnika i Steve Bell, dopredsjednik tvrtke Silent Yachts.

Namjerno bez jedra

Njihov cilj nije proći taj put što brže, nego na što učinkovitiji način uz što manje korištenja generatora i uz najmanju moguću potrošnju goriva. Ono je ipak potrebno jer tijekom potpuno oblačnih dana solarne ploče ne proizvode struju, a ona se ne proizvodi ni noću.

Silent 62 dug je gotovo 19 metara i opremljen solarnim panelima i LFP baterijama koje pokreću pogon, kućanske i sigurnosne sustave. Opremljena je električnim motorima i generatorom na klasično gorivo. On nikad ne pokreće motore direktno, nego proizvodi struju za baterije kad je zbog loših vremenskih uvjeta nema dovoljno. Katamaran namjerno nema jedra, jer ona mogu dijelom pokriti solarne ploče, a ideja je vidjeti koliko one same mogu proizvesti.

Njihovo putovanje može se pratiti ovdje, a imaju i posebnu stranicu na kojoj prikazuju dnevnu proizvodnju električne energije. Na njoj nije moguće vidjeti koliko struje se proizvede generatorom, no jedan od članova posade naveo je kako pri brzini od 6 čvorova generator obično koriste 4 do 5 sati tijekom 24-satnog razdoblja.

Ovo nije prvi solarni katamaran tvrtke Silent koji će prijeći Atlantik. To su već napravili modelom Silent 64 prije sedam godina.

Katamaran je u vrijeme objave članka stigao otprilike na polovicu puta; Screenshot: SilentAtlantic.com