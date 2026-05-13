Job Fair najbolje zna je li kriza u IT-u. Ministar Šušnjar najavio revitalizaciju studija nuklearne energetike

Sajam poslova Job Fair prije tri godine imao je 41 posto više štandova nego danas. To sugerira da je kriza pogodila dio IT-a, no oni koji su prisutni vjerojatno ne spadaju u tu skupinu. Najava nuklearnih projekata u Hrvatskoj ponovno će revitalizirati studij, a vjerojatno i struku nuklearnih inženjera.

Započeo je 19. Job Fair, sajam poslova koji tradicionalno organiziraju Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) i studentske udruge Savez studenata FER-a (SS FER) i Klub studenata elektrotehnike (KSET).

Na otvaranju sajma koji se održao u zagrebačkom Mozaik centru, okupljenima su se obratili dekan FER-a Vedran Bilas, ministar gospodarstva Ante Šušnjar i pročelnik Gradskog ureda za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove Dražen Lučanin.

Koliko dugo se gradi nuklearna elektrana?

Dekan Bilas istaknuo je kako se ove godine održavaju obljetnice 70 godina fakulteta i 50 godina KSET-a. Pohvalio je i studente, a projekt Jobfaira nazvao primjerom koji pokazuje njihovu svestranost i usmjerenost na zajednicu. Spomenuo je i umjetnu inteligenciju, koja će se po njegovom mišljenju proći vrh očekivanja, spustiti se u stvarnost i pokazati što se može napraviti s alatima koji je koriste.

Pročelnik Lučanin, inače bivši FER-ovac, istaknuo je kako Zagreb ove godine sa ZET-om ima svoj štand i istaknuo gradske projekte koji imaju poveznice s IT-em poput Bajsa i ZET mobilne aplikacije.

Ministar Šušnjar istaknuo je kako je u tijeku donošenje Zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe koji je preduvjet za sustavno planiranje budućih nuklearnih projekata. Kako će za takve projekte biti potrebni inženjeri za nuklearnu energetiku, najavio je revitalizaciju studija nuklearne energetike na FER-u.

Zanimljivo je da je po drugi put u proteklih 19 sajmova među 102 štanda bio prisutan i onaj Nuklearne elektrane Krško. Njezin zaposlenik Filip Turalija za Forbes Hrvatska pojasnio je kako su se nekad davno na FER-u pisali diplomski radovi iz područja nuklearne industrije. U međuvremenu se to ugasilo, a ostao je samo izborni predmet Nuklearno inženjerstvo.

Turalija je dodao kako Krško inače obično zapošljava i dijeli stipendije studentima FER-a, FSB-a i Kemije. Na pitanje je očekuje li da bi moguća gradnja nove ili novih nuklearnih elektrana rezultirala “otimanjem” dijela njihovih zaposlenika, rekao je da je to moguće, no kako to ne može doći naglo. Dao je primjer Finska u kojoj je plan za nadogradnju jedne nuklearne elektrane predviđao da će biti potrebno sedam do osam godina, a projekt se produžio na 15.

Prije tri godine 41 posto više štandova

Krško je tek jedna od 102 tvrtke iz 13 različitih industrija prisutnih na FER-u. Kako bi utvrdili je li u IT-u zadnjih godina kriza kao što su ranije spominjali predstavnici nekih softverskih kompanija, Forbes Hrvatska popričao je s nekoliko predstavnika tvrtki koji uglavnom nisu imali takav stav. No, činjenica je i da neke tvrtke koje trenutačno ne rastu i ne zapošljavaju nisu bile prisutne na sajmu, pa je moguće da je sajam uglavnom okupio one kojima broj ljudi raste. Za usporedbu, prije tri godine na Job Fairu su organizirana 144 štanda, odnosno 41 posto više.

Među njima su bila brojna poznata i nepoznata imena. Google čiji je broj zaposlenika u Hrvatskoj značajno narastao akvizicijom Photomatha nije imao komentara jer njihovi zaposlenici ne smiju komentirati za medije.

Rimac i Bugatti imali su dva štanda, a Sara Kinkela Nikolozo iz Rimac Technologyja za Forbes Hrvatska komentirala je kako su najveći boom imali 2022. godine, no svake kodine konzistentno zapošljavaju. Osim juniora i seniora, zapošljavaju i dosta studenata koji često ostanu u tvrtki kao zaposlenici. Kinkela Nikolozo vjeruje kako će i sljedećih godina nastaviti lagani konzistentni rast broja ljudi.

Hrvoje Mihajlić iz Ericssona Nikola Tesla rekao je kako kod njih trenutačno ima 318 studenata. Najviše ih je s FER-a, a dosta ih je i s FESB-a, FERIT-a i TVZ-a. Baš kao i kod Rimca, veliki broj poslije ih pronađe stalni posao u tvrtki. Sa zapošljavanjem nisu prestali, te su stalno otvortne pozicije, najčešće za 20-ak pozicija. Mihajlić kaže kako krizu ne osjećaju.

Mihaela Čudina iz Alfateca kaže kako oni krizu ne osjećaju zahvaljujući činjenici da rade EDF projekte odnosno projekte financirane kroz Europski obrambeni fond. Kaže da se posebno razvija umjetna inteligencijs i primjena kroz vojnu tehnologiju, jer je Europska unija odlučila uložiti dodatne resurse u to. Dodaje da AI smanjuje potrebu za programerima, ali se istovremeno povećava potreba za AI tehnologijama što može rezultirati povećanjem potrebe za zaposlenima. Alfatec je zbog toga tražio dosta AI inženjera.

Slični stavovi mogli su se čuti i drugdje na sajmu, odnosno da bez prilagođavanja tržištu slijedi pad zaposlenih, zbog čega treba dijelom presumjeriti fokus na AI.