Kako je kineski inženjer postao milijarder proizvodeći robotske “oči”

Howard Huang usredotočen je na to da svoju tvrtku Orbbec sa sjedištem u Shenzhenu pretvori u vodećeg svjetskog dobavljača naprednih 3D senzora vida za humanoidne robote.

Oko 500 humanoidnih robota iz 16 zemalja natjecalo se na, kako je najavljeno, prvim takvim igrama na svijetu – World Humanoid Robot Games – održanima u Pekingu u kolovozu, u 26 disciplina, od atletike i nogometa do plesa i borilačkih vještina. Među pobjednicima trodnevnog turnira bio je kineski državni istraživački institut X-Humanoid, koji je osvojio 10 medalja, od čega dvije zlatne. Njegov 1,8 metara visok dvonožni robot Tien Kung Ultra pobijedio je u utrci na 100 metara, dok je robot na kotačima Tian Yi osvojio prvo mjesto u disciplini rukovanja materijalima, koja je simulirala tvorničke zadatke.

Iza izvedbi tih robota stajao je ključan dio tehnologije: njihove “oči”. Te napredne 3D senzore vida razvila je relativno nepoznata tvrtka Orbbec sa sjedištem u proizvodnom središtu Shenzhenu na jugu Kine. Tehnologija omogućuje robotima da percipiraju dubinu poput ljudi, što im omogućava snalaženje u složenim okruženjima i interakciju s okolinom. Predsjednik uprave i izvršni direktor tvrtke, 46-godišnji Howard Huang, ima ambiciozan cilj. “Želimo robotima dati sposobnosti vida koje nadmašuju ljudske”, kaže u videointervjuu.

Roboti se natječu na World humanoid robot games; Foto: Pedro Pardo / AFP

Želi izgraditi najbolje robotske oči na svijetu

Orbbec, koji je Huang osnovao 2013., započeo je s proizvodnjom senzora vida za 3D skeniranje i biometriju. Specijaliziran je za kamere koje bilježe i boju i dubinu te se koriste za zadatke kratkog i srednjeg dometa, poput skeniranja lica i prepoznavanja objekata. Tvrtka također proizvodi lidar senzore (light detection and ranging), koji se koriste za zadatke dugog dometa poput navigacije. Obje vrste senzora ugrađuju se pojedinačno ili u kombinaciji u razne robotske sustave – od industrijskih robota, autonomnih mobilnih robota (AMR) i robotskih ruku do samovozećih automobila, dronova i, u novije vrijeme, humanoida pokretanih umjetnom inteligencijom.

Huangova ambicija “izgraditi najbolje robotske ‘oči’ na svijetu” poklapa se s ubrzanim rastom globalnog tržišta robotike, za koje se procjenjuje da će rasti po prosječnoj godišnjoj stopi od 14% i dosegnuti 179 milijardi dolara do 2033., u odnosu na 53 milijarde dolara u 2024., prema izvješću Research and Markets iz lipnja. Tvrtka sa sjedištem u Dublinu kao pokretače rasta navodi brzi napredak umjetne inteligencije i rastuću potražnju za industrijskom automatizacijom.

“Želimo da roboti imaju sposobnosti vida koje nadmašuju ljudske.”

Najviše prihoda od biometrije

Kao najveće svjetsko tržište robotike, Kina potiče globalnu potražnju, uz snažnu podršku države, navodi Morgan Stanley u izvješću iz lipnja. Ključno za Orbbec jest to što američka investicijska banka procjenjuje da se širenje kineskog tržišta robotskih komponenti odvija istim tempom, pri čemu najbrže rastu segmenti 3D vida i drugih senzora. Orbbec, izlistan na burzi u Šangaju, koji 90 posto prihoda ostvaruje na domaćem tržištu, a ostatak u zemljama poput Južne Koreje, Singapura, Japana i SAD-a, već ubire plodove.

U prvih devet mjeseci 2025. Orbbec je ostvario neto dobit od 69 milijuna juana (9,8 milijuna dolara), nakon što je godinu ranije zabilježio neto gubitak od 102 milijuna juana, dok su prihodi više nego udvostručeni na 714 milijuna juana. Iako detaljna struktura prihoda za to razdoblje nije objavljena, u prvih šest mjeseci 2025. gotovo dvije trećine prodaje dolazilo je od senzora za biometriju, ponajprije prepoznavanje lica, te skenera za potrošačke primjene poput 3D printanja i VR igara; senzori za robotiku činili su trećinu.

Tvrtka, koja tvrdi da je do kraja prosinca kumulativno proizvela više od pet milijuna senzora, zabilježila je više nego dvostruki rast cijene dionice u posljednjih 12 mjeseci. To je Huanga, koji drži 27 posto udjela, prošle godine prvi put učinilo milijarderom i donijelo mu neto vrijednost od 1,6 milijardi dolara sredinom siječnja.

Fokus na humanoidima

Među istaknutim klijentima Orbbeca je kineski fintech div Ant Group i njegova platforma za digitalna plaćanja Alipay, koja koristi njegove kamere za prepoznavanje lica pri beskontaktnom plaćanju. Ant preko svojeg venture capital ogranka posjeduje 9 posto tvrtke. U robotici Orbbec uglavnom opskrbljuje proizvođače servisnih robota, uključujući kineske Pudu Robotics i Gausium, specijalizirane za robote za čišćenje, te južnokorejski Robocare, koji proizvodi robote za brigu o ljudima. Prema broju prodanih jedinica, Orbbec tvrdi da drži 70 posto tržišta 3D senzora vida za mobilnu servisnu robotiku u Kini i Južnoj Koreji. Senzore prodaje i tvrtkama koje proizvode AMR-ove za tvornice i skladišta, poput kineskog Standard Robots i korejskog Twinnyja.

No posljednjih dana Huang je snažno fokusiran na humanoide, za koje se očekuje da će dugoročno postati najveća kategorija robota. Morgan Stanley u siječnju procjenjuje da će globalno tržište antropomorfnih robota pokretanih umjetnom inteligencijom dosegnuti 7,5 bilijuna dolara do 2050. Potražnja bi trebala rasti kako proizvođači povećavaju proizvodnju i smanjuju troškove. Bank of America Global Research procjenjuje da bi se trošak izgradnje tipičnog humanoida mogao prepoloviti u sljedećih pet do deset godina, pod pretpostavkom da se većina dijelova proizvodi u Kini.

Popis Orbbecovih klijenata uključuje sve veći broj proizvođača humanoida. Osim X-Humanoida, opskrbljuje AgiBot, Stardust Intelligence koji podupire Ant, te Antovu jedinicu Robbyant, svi sa sjedištem u Kini. Među značajnim klijentima je i UBTech Robotics milijardera Zhoua Jiana, koji je u studenome najavio početak masovne proizvodnje humanoida za industrijski rad.

Bolji od konkurencije uz istu cijenu

Iako nema točne podatke, Huang kaže da je Orbbecov tržišni udio u 3D senzorima vida za humanoide u Kini “vjerojatno veći” nego kod servisnih robota. “Gotovo sve tvrtke za humanoidne robote koje možete navesti u Kini već su ugradile naše senzore vida ili su barem dobile uzorke za testiranje”, kaže. Očekuje da će se prodaja senzora za robotiku udvostručavati svake godine u sljedeće tri do pet godina te postati najveći izvor prihoda tvrtke, uz ukupni rast prihoda pet do deset puta do 2030.

Orbbec je u dobroj poziciji da iskoristi kineski procvat robotike jer je jedini domaći igrač specijaliziran za RGBD (crvena, zelena, plava, dubina) kamere za te složene strojeve, kaže Zhou Xinyu, analitičar Wuhanom bazirane Tianfeng Securities. Lokalni konkurenti poput RoboSense Technology iz Shenzhena i Hesai Technology iz Šangaja uglavnom su usmjereni na lidar senzore za samovozeće automobile.

Glavni rival s kojim se Huang mora nositi je kalifornijski RealSense, koji se u srpnju izdvojio iz američkog poluvodičkog diva Intela i, poput Orbbeca, tvrdi da ima više od 3000 klijenata. RealSense navodi da su među njegovim kupcima Unitree Robotics, jedan od najpoznatijih kineskih proizvođača humanoida; Boston Dynamics, podružnica južnokorejskog Hyundaija; te Agility Robotics, kojeg podupire Nvidia. Tvrtka tvrdi da su njezine dubinske kamere ugrađene u 60 posto svjetskih AMR-ova i 80 posto humanoida. Orbbec nije komentirao te tvrdnje o tržišnom udjelu, ali Zhong Len, direktor linije robotskih proizvoda u Orbbecu, kaže da je tvrtka “osigurala više od tri četvrtine vodećih svjetskih proizvođača robota za čišćenje i dostavu kao klijente”.

Huang tvrdi da Orbbecova vodeća 3D kamera Gemini 435Le postiže 30 do 50 posto bolje rezultate od RealSenseova modela D555, prema preciznosti dubine, potpunosti dubinske mape i oštrini rubova – što robotu pomaže identificirati objekt, procijeniti njegovu udaljenost i zaobići ga – uz istu maloprodajnu cijenu od 499 dolara. Mike Nielsen, potpredsjednik marketinga u RealSenseu, priznaje da se performanse dviju kamera “mogu smatrati usporedivima”, ali tvrdi da je visoka razina ugradnje njihovih senzora u humanoide bolji pokazatelj prednosti.

Orbbecove kamere konkuriraju RealSenseu u tehničkim pokazateljima jer je kineska tvrtka prošla kroz više razvojnih ciklusa, kaže Song Zhan iz Shenzhen Institutes of Advanced Technology. Također proizvodi širi raspon 3D kamera za robote. “RealSense ima samo nekoliko modela. Ako funkcioniraju, odlično – ako ne, nema puno drugih opcija.”

Kupci hvale Orbbecove proizvode zbog visoke kvalitete po razumnoј cijeni. Zhang Qiang iz X-Humanoida kaže da proizvođači humanoida prioritet daju kvaliteti slike, operativnoj stabilnosti i dosljednosti u masovnoj proizvodnji. “Orbbecovi senzori vida su isplativi, s visokim stupnjem dovršenosti, uz snažnu postprodajnu podršku”, kaže.

Nije planirao postati milijarder

Svi Orbbecovi senzori proizvode se interno, od dizajna specijaliziranih čipova i razvoja algoritama do završne montaže. Proizvodi su kompatibilni s Nvidijinim softverskim paketom Isaac i računalnom platformom Jetson Thor, koji se koriste za programiranje robota. “Na 3D optičkom mjerenju radim od 2002.”, kaže Huang, dodajući da razvoj proizvoda s vrlo malo grešaka, glatkim korisničkim iskustvom i visokom pouzdanošću nije moguć bez godina akumuliranog iskustva.

Huang potječe iz skromne obitelji i nije odrastao s ambicijom da se obogati u tehnologiji. Otac mu je radio u državnoj instituciji, a majka predavala matematiku, politiku i glazbu u srednjoj školi. Istaknuo se u fizici te stekao diplomu na Sveučilištu Peking, magisterij na Nacionalnom sveučilištu Singapura i doktorat na City University of Hong Kong, sve iz inženjerstva. Radio je kao istraživač fokusiran na 3D optičko mjerenje u nekoliko instituta, uključujući Singapore-MIT Alliance for Research and Technology i Hong Kong Polytechnic University.

S vremenom je poželio više. “U akademiji sam objavljivao znanstvene radove; nisam vidio njihovu primjenu u stvarnom svijetu”, kaže. “Ono što sada radimo je pisanje znanstvenih radova u tvornici, za industriju.” Tijekom studija fascinirao ga je znanstvenofantastični film Ja, robot iz 2004., koji prikazuje svijet 2035. u kojem su roboti svakodnevica.

Godine 2013. posudio je 10 milijuna juana od četvorice prijatelja iz srednje škole i započeo graditi proizvodnu liniju za 3D senzore vida u unajmljenoj tvornici u delti Biserne rijeke. No prelazak u poduzetništvo nije bio lak i ubrzo se suočio s problemima likvidnosti. Ponovno se obratio prijateljima. “Akademija je bila jednostavna – radio sam na principima i algoritmima i kupio kamere za demonstraciju. No kao tvrtka morali smo sve raditi interno, od izrade kalupa do dizajna proizvoda. Bio je to pravi izazov.”

Prosječni trošak izrade humanoida od 35.000 dolara mogao bi se više nego prepoloviti do 2030.–2035. Evo koliki je danas trošak svake komponente izražen u postotcima;

Izvor: Globalno istraživanje Bank of America

Humanoidi nespretni zbog kamera

Ubrzo je shvatio da je san o robotskim očima bio preuranjen jer tržište tada nije bilo dovoljno veliko. Njegov prvi uređaj iz 2015. bio je za 3D skeniranje, a dvije godine kasnije uslijedili su senzori za biometriju, što mu je donijelo Ant i proizvođača pametnih telefona Oppo kao klijente. Oppo je odabrao Orbbec jer je tada bio jedina tvrtka koja je nudila napredne senzore za prepoznavanje lica osim Applea, koji svoju tehnologiju Face ID ne licencira drugima. “Ako ste spremni kada Big Tech napravi svoj potez, to je vaš trenutak”, kaže Huang. “Ako čekate da lansiraju proizvod pa tek onda počnete razvijati, na startnoj ste liniji s ostalima.”

Kako je Orbbec privlačio sve više uglednih klijenata, tako je privukao i investitore poput MediaTek Venturesa, SAIF Partnersa i Anta. Sredinom 2022. izlistan je na šangajskoj tehnološkoj burzi Star, prikupivši 1,2 milijarde juana za razvoj 3D senzora vida za pametne domove i robotiku. Ubrzo nakon toga generativna umjetna inteligencija eksplodirala je na sceni, otvarajući potencijal kombinacije AI sposobnosti s robotskim hardverom. S više od 300 inženjera, Orbbec je godinu dana kasnije predstavio specijalizirane senzore vida za robotiku.

Danas, dok cilja veći udio na tržištu humanoida, Huang se suočava s tehničkim izazovima. Humanoidi su i dalje nespretni dijelom zato što 3D kamere još nisu dovoljno sofisticirane, kaže Zhang iz X-Humanoida. Potrebne su bolje sposobnosti percepcije dubine i obrade različitih svjetlosnih uvjeta.

Kao odgovor, Orbbec prikuplja 980 milijuna juana privatnim plasmanom dionica, uglavnom za razvoj naprednijih senzora i algoritama. Oko 12 posto sredstava bit će uloženo u proširenje tvornice od 120.000 četvornih metara u Guangdongu, otvorene 2024. Osim senzora, tvornica ima kapacitet sastaviti oko 100.000 AMR-ova godišnje, što je novi posao u koji je Huang ušao 2024. na zahtjev kupaca. Druga tvornica gradi se u Vijetnamu za kupce usmjerene na inozemna tržišta, poput SAD-a, kako bi se iskoristile niže američke carine.

Osjećajući da mu je vizija budućnosti nadohvat ruke, Huang odiše entuzijazmom. “Uvijek sam bio optimističan oko robotike”, kaže, no s dolaskom umjetne inteligencije “budućnost robotike prostrana je poput zvijezda i mora.”

Zinnia Lee, novinarka Forbesa

Originalni članak