Kako su četiri Talijana kupnjom zaboravljenih internetskih brendova stvorila milijarde

Kupnja posrnulih aplikacija pretvorila je četvoricu suosnivača tvrtke Bending Spoons u milijardere. Sada je vrijednost njihovih udjela zajedno narasla na 8,9 milijardi dolara nakon što je startup sa sjedištem u Milanu izlistan na Nasdaqu uz procijenjenu vrijednost od 18,4 milijarde dolara.

AOL. Evernote. Vimeo. Eventbrite. Nekadašnje tehnološke zvijezde, a danas svi u vlasništvu iste tvrtke – malo poznatog talijanskog startupa Bending Spoons. Od osnutka 2013. godine tvrtka je preuzela više od 50 aplikacija i internetskih servisa koji su zapali u stagnaciju te ih objedinjila u jedinstveno poslovanje koje je 2025. ostvarilo prihod od 1,3 milijarde dolara. Riječ je o „najboljem spoju Berkshire Hathawaya i tehnološke kompanije”, rekao je izvršni direktor Luca Ferrari za Forbes.

Tvrtka sa sjedištem u Milanu je izašla na burzu Nasdaq, prikupivši 1,7 milijardi dolara uz procijenjenu vrijednost od 18,4 milijarde dolara, što je najveći izlazak europskog startupa na burzu od 2023. godine. Ferrari i njegovi suosnivači već su bili milijarderi nakon što je Bending Spoons u krugu financiranja u listopadu 2025. procijenjen na 14 milijardi dolara. Sada njihov zajednički udio, vrijedan 8,9 milijardi dolara, premašuje tržišnu vrijednost poznatih talijanskih kompanija poput proizvođača guma Pirellija i banke Banca Generali.

Izlazak na burzu

Izlazak na burzu donio je i potencijalno veliku zaradu ulagačima u Bending Spoons. Među njima su britanski investitor Baillie Gifford, čiji je udio sada vrijedan 1,2 milijarde dolara, investicijski fond Renaissance Partners s udjelom vrijednim 980 milijuna dolara te medijska grupacija američkog milijardera Jima Coxa, koja drži udio vrijedan 780 milijuna dolara.

Dionice Bending Spoonsa porasle su 31 posto odmah nakon otvaranja trgovanja, dosegnuvši cijenu od 38 dolara po dionici. Takva procjena vrijednosti odražava Ferrarijevu agresivnu poslovnu strategiju. Bending Spoons kupuje aplikacije koje ostvaruju stabilne prihode, ali više ne rastu kao nekada. Zatim Ferrarijev tim modernizira njihovu tehnološku infrastrukturu – centralizira serverske troškove, pojednostavljuje složene baze programskog koda i istodobno značajno smanjuje troškove poslovanja.

To često uključuje i otpuštanja zaposlenika. Prema dokumentima predanima američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burzu (SEC), tvrtka je tijekom 2025. platila više od 78,6 milijuna dolara troškova povezanih s reorganizacijom nakon što je kroz akvizicije AOL-a, Eventbritea i Vimea preuzela 1.830 zaposlenika. Do kraja 2026. očekuje da će ih ostati tek „nekoliko stotina”.

Preuzimanje od strane Bending Spoonsa često znači i osjetno povećanje cijena za korisnike. Pretplatnici Evernotea nekada su za aplikaciju za bilješke plaćali 100 dolara godišnje. Nakon što je Bending Spoons 2023. kupio tvrtku za 200 milijuna dolara, cijena je povećana na 249 dolara, dok su poslovni korisnici prošli još gore. I korisnici Vimea te platforme za prijenos datoteka WeTransfer suočili su se sa znatnim poskupljenjima nakon Ferrarijevih preuzimanja.

Rast prihoda

Čini se da si Ferrari može priuštiti takvu strategiju. U prospektu za izlazak na burzu Bending Spoons navodi da čak 48 posto prihoda od pretplata dolazi od korisnika koji njihove proizvode koriste najmanje pet godina. Tvrtka navodi da su prihodi Evernotea porasli 34 posto tijekom 2024., a zatim dodatnih 30 posto prošle godine, iako nije objavila konkretne iznose. Evernote je prilikom objave prodaje u studenome 2022. naveo da ostvaruje 100 milijuna dolara godišnjeg ponavljajućeg prihoda. U dokumentaciji za SEC stoji kako je rast prihoda rezultat većeg prosječnog prihoda po pretplatniku, djelomično ublaženog padom ukupnog broja pretplatnika.

Ferrari ne voli kada njegovu tvrtku uspoređuju s fondovima za preuzimanja ili optužuju za iscrpljivanje vrijednosti kupljenih kompanija. Tvrdi da nikada neće prodati nijednu aplikaciju. Kao primjer navodi Evernote, za koji kaže da je njegov tim potpuno obnovio tehnološku osnovu aplikacije, modernizirajući softver pokrenut još 2008. godine. Nova verzija sada uključuje mogućnosti pretraživanja uz pomoć umjetne inteligencije, napredno vođenje bilješki i automatsko sažimanje sadržaja, značajke koje su danas standard u novoj generaciji AI aplikacija poput Granole ili Notiona.

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Takav pristup, zajedno s akvizicijama vrijednima pet milijardi dolara koje su ozbiljno započele 2023., omogućio je da se prihodi Bending Spoonsa udvostruče od 2024. godine. Tvrtka se do 2018. uglavnom financirala vlastitim sredstvima, no potom je počela intenzivno koristiti zaduživanje kako bi financirala sve veća preuzimanja. Danas na bilanci ima šest milijardi dolara duga, dok su kamate prošle godine dosegnule 143 milijuna dolara – gotovo polovicu operativne dobiti od 278 milijuna dolara. Tvrtka je godinu završila s neto gubitkom od 200.000 dolara.

Još je prerano za konačnu procjenu uspješnosti ove strategije. Većinu akvizicija Bending Spoons zaključio je tijekom posljednje dvije godine, a polovica njegovih prihoda danas dolazi od AOL-a, koji je 2025. kupio za 1,45 milijardi dolara. Velik dio rasta prihoda posljedica je upravo preuzimanja, dok je organski rast tijekom 2025. iznosio svega 13 posto.

Ipak, postoje pokazatelji da Ferrarijev model funkcionira. Tvrtka tvrdi da je u posljednje dvije godine udvostručila prihod po zaposleniku na 2,57 milijuna dolara u 2025., što premašuje procjene za Apple (2,4 milijuna dolara), kao i za Metu i Alphabet.

Zarada zaposlenika

Iako postoji velika razlika između plaća u Silicijskoj dolini i talijanskoj dolini rijeke Po, Ferrari tvrdi da Bending Spoons nije tehnološka „tvornica znoja”. Njihovi najbolji inženjeri zarađuju više od 250.000 dolara godišnje, što tvrtki omogućuje privlačenje najboljih mladih inženjera s europskih sveučilišta. No novi zaposlenici ne bi trebali očekivati bonuse ili dodjele dionica. Ferrari prezire, kako kaže, „vanjske nagrade za kratkoročne rezultate”. Još prije izlaska na burzu suosnivači i najveći investitori redovito su glasovali da upravo on ostane izvršni direktor.

Bending Spoons osnovan je 2013. nakon što su Ferrari te suosnivači Francesco Patarnello, Matteo Danieli i Luca Querella, prijatelji sa studija u Italiji i Danskoj, bezuspješno pokušali razviti aplikaciju za vođenje dnevnika. „Živjeli smo za tu tvrtku, ali san se jednostavno raspao”, rekao je Ferrari u intervjuu za Forbes 2025. godine. Tada su shvatili da mogu kupovati manje aplikacije i dati im novi život. Naziv tvrtke inspiriran je scenom iz filmova Matrix. Prva akvizicija bila je mala aplikacija za tipkovnicu kupljena za svega 10.000 dolara, od koje su postupno izgradili današnji portfelj.

Više od deset godina kasnije, osvajanje povjerenja ulagača na burzi moglo bi zahtijevati trik dostojan iluzionista Urija Gellera. Bending Spoons izlazi na tržište upravo u trenutku kada i tradicionalne softverske tvrtke i fondovi za preuzimanja prolaze kroz teško razdoblje. Dionice investicijskih divova poput KKR-a, Blackstonea i Apolla pale su gotovo trećinu od početka godine, dok su softverske kompanije poput Atlassiana, ServiceTitana i AppLovina, koje se često nazivaju „žrtvama umjetne inteligencije”, izgubile više od polovice svoje vrijednosti.

„Razmišljamo u razdoblju od deset ili dvadeset godina i ne opterećujemo se previše trenutačnim okruženjem”, kaže Ferrari. „Ako netko kupuje dionice Bending Spoonsa, to čini zato što vjeruje u naš stroj za dugoročno stvaranje vrijednosti. A upravo u razdoblju kada su potencijalne mete jeftinije taj model može biti još uspješniji.”

Umjetna inteligencija kao prilika

Val rasprodaje pogodio je i kanadsku tvrtku Constellation, koju često uspoređuju s Bending Spoonsom. Njezin milijarderski osnivač Mark Leonard desetljećima je provodio sličnu strategiju kupnje stotina nišnih softverskih tvrtki s iznenađujuće stabilnim prihodima. Tvrtka je prošlog svibnja na burzi u Torontu dosegnula tržišnu vrijednost od 78,3 milijarde dolara, no potom ju je zahvatio takozvani „SaaSpocalypse”, pa su joj dionice u posljednjih godinu dana pale više od 44 posto.

Ferrari umjetnu inteligenciju ne vidi kao prijetnju, već kao veliku priliku. Kaže da svake godine planira preuzeti između tri i pet novih tvrtki koje će zatim modernizirati i optimizirati uz pomoć AI-ja.

„Mi smo u svojoj srži tehnološka tvrtka”, kaže Ferrari. „Danas se 90 posto našeg programskog koda razvija uz pomoć umjetne inteligencije.”

Iain Martin, novinar Forbesa (link na originalni članak)