Uspješni Slovenac prodao startup Nvidiji, posao vrijedan više stotina milijuna dolara

Preuzimanje startupa Kumo AI, prema pisanju The Informationa, vrijedno je najmanje 400 milijuna dolara.

Američki proizvođač čipova Nvidia preuzeo je startup Kumo AI, čiji je suosnivač Slovenac Jure Leskovec, prvi je izvijestio Fortune. Time će Nvidia dodatno ojačati svoju prisutnost u segmentu umjetne inteligencije za poslovni sektor.

Fortune nije uspio doznati financijske uvjete preuzimanja, no The Information navodi da je posao vrijedio najmanje 400 milijuna dolara.

Kumo AI osnovao je Leskovec, redoviti profesor računalnih znanosti na američkom Sveučilištu Stanford, zajedno s dugogodišnjim poznanicima Vanjom Josifovskim i Hemom Raghavan. Prema izvorima Fortunea, sva trojica suosnivača sada su zaposlena u Nvidiji.

Kako je Leskovec rekao u prošlogodišnjem intervjuu za Forbes Slovenija, s Vanjom i Hemom poznaje se više od 15 godina. Sva trojica su istraživači i u početku su se susretali na znanstvenim događanjima. Vanja je radio za Google, Hema za IBM, a on je tada bio na početku svoje akademske karijere.

Prije otprilike četiri godine počeli su razgovarati o ideji koja bi predstavljala tehnološki iskorak. “Dogodio se onaj klasični kalifornijski trenutak: kada osjetiš da si naišao na pravu ideju i kažeš sebi – ako to ne napravim ja, neće nitko. Tada daješ otkaz i krećeš od nule”, rekao je.

Čime se bavi startup?

Startup razvija rješenja za analizu internih podataka kompanija, primjerice o zalihama, transakcijama i sličnim poslovnim procesima, te pomaže menadžerima u predviđanju budućih događaja. U intervjuu za Forbes Slovenija Leskovec je na konkretnom primjeru objasnio kako funkcionira Kumo AI:

“Alat može predvidjeti koliko ćete zaliha imati sljedeći tjedan, što trebate naručiti danas kako bi roba stigla na vrijeme u skladište ili može prepoznati rizik od kašnjenja u isporuci. Temelj dobrog odlučivanja jest dobro razumijevanje učinka tih odluka u budućnosti. A to znači da morate predvidjeti budućnost. Mi gradimo modele za predviđanje.”

Prikupili 37 milijuna dolara rizičnog kapitala

Kumo AI, sa sjedištem u Mountain Viewu u Kaliforniji, prikupio je 37 milijuna dolara rizičnog kapitala u dva investicijska kruga tijekom 2022. godine. Među ulagačima je bio i Sequoia Capital. Njihove modele dosad su koristile brojne kompanije, uključujući aplikaciju za dostavu hrane DoorDash, Reddit i britanski trgovački lanac Sainsbury’s, navodi Fortune.

Podsjetimo, Leskovec je već jednom prošao sličan put. Prije nešto više od deset godina suosnovao je startup Kosei, koji je ubrzo zajedno s tehnologijom i cijelim timom kupila tehnološka tvrtka Pinterest. Leskovec je potom postao voditelj istraživanja u Pinterestu.



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