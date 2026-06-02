Jedna izjava šefa Nvidije bila je dovoljna da dionice ove kompanije skoče 25 posto

Jensen Huang poručio je da bi Marvell mogao postati sljedeća kompanija čija će tržišna vrijednost premašiti bilijun dolara.

Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang pohvalio je jednog proizvođača čipova kao potencijalnu sljedeću kompaniju vrijednu bilijun dolara, što je u utorak snažno poguralo njegove dionice u prettrgovanju.

Riječ je o tvrtki Marvell Technology, proizvođaču poluvodiča specijaliziranom za dizajn čipova za podatkovne centre. Dionice kompanije naglo su porasle nakon što je Huang tijekom zajedničkog nastupa s izvršnim direktorom Marvella Matthewom Murphyjem na sajmu Computex u Taipeiju istaknuo ključnu ulogu kompanije u izgradnji infrastrukture za umjetnu inteligenciju.

Zašto su toliko važni?

Dionice Marvella posljednji su put bile u plusu 25 posto oko 6:05 sati po istočnoameričkom vremenu, a od početka godine porasle su više od 158 posto, javlja CNBC.

Marvell bi mogao postati “sljedeća kompanija vrijedna bilijun dolara”, rekao je Huang, dodajući da su mrežni i komunikacijski čipovi koje tvrtka razvija ključni za funkcioniranje modernih podatkovnih centara, u kojima su računalni zadaci raspoređeni na tisuće međusobno povezanih čipova koji moraju brzo razmjenjivati podatke.

“Kada računalni problem razložite na velik broj dijelova i rasporedite ga kroz cijeli podatkovni centar, ono što vam je nužno potrebito jest povezivost”, rekao je Huang.

“Zato Matt posluje tako uspješno. Zato je Marvell toliko važan.”

Prvi čovjek Nvidije istaknuo je da se suvremeno računalstvo sve više oslanja na goleme klastere procesora i memorijskih sustava koji djeluju kao jedinstvena cjelina.

Uložili dvije milijarde dolara

“Računalstvo smo distribuirali i razdvojili tako da radi kroz ogromne klastere. Na taj način možemo objediniti ukupnu računalnu snagu, memoriju i propusnost sustava, a ono što sve to omogućuje upravo je povezivost”, dodao je.

Marvell je specijaliziran za razvoj visokoučinkovitih čipova koji se koriste u globalnoj podatkovnoj infrastrukturi, uključujući računalstvo u oblaku, umjetnu inteligenciju, poslovne mreže, 5G telekomunikacijske sustave i automobilsku industriju.

Nvidia je nedavno najavila ulaganje od dvije milijarde dolara u Marvell.

Osim toga, Nvidia ulaže milijarde dolara i u druge kompanije koje razvijaju fotoničke tehnologije, odnosno sustave za prijenos podataka pomoću svjetlosti. Takav pristup smatra se učinkovitijim od današnjeg dominantnog načina prijenosa podataka električnim signalima.