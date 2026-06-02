Wall Street: Nvidia predstavila novi AI čip za osobna računala, dionice im skočile. Kakav je to čip?

Na Wall Streetu je u ponedjeljak S&P 500 indeks dosegnuo novu rekordnu razinu, kao i Nasdaq, što se ponajviše zahvaljuje rastu cijena dionica u tehnološkom sektoru. Najveći rast zabilježila je Nvidia zbog novog AI čipa namijenjenog osobnim računalima.

Dow Jones indeks ojačao je 0,09 posto, na 51.078 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,26 posto, na 7.599 bodova, a Nasdaq 0,42 posto, na 27.086 bodova.

Novi rekordi S&P 500 i Nasdaq indeksa zahvaljuju se rastu cijena dionica u tehnološkom sektoru za 2,5 posto.

Po čemu je Nvidijim čip poseban?

Pritom je najviše skočila cijena Nvidije, više od šest posto, nakon što je ta kompanija predstavila novi čip koji mogućnosti umjetne inteligencije unosi izravno u osobna računala.

BBC prenosi izjavu Nvidijinog izvršnog direktora Jensena Huanga koji je predstavio čip RTX Spark: “Ova reinvencija računala jednako je velika stvar kao što je bila reinvencija telefona u ono što danas poznajemo kao pametni telefon”. Huang je objavu iznio u ponedjeljak tijekom uvodnog govora uoči otvaranja tehnološkog sajma Computex u Taipeiju na Tajvanu.

RTX Spark je “novi superčip… za eru osobnih AI agenata, koji donosi novu generaciju računala što prelaze iz uloge alata u ulogu suradnika”, navela je Nvidia na svojoj internetskoj stranici. AI agenti su programi koje pokreće umjetna inteligencija, a mogu izvršavati složenije zadatke uz manje ljudskih uputa. Primjerice, na zahtjev za nalaženje najjeftinijeg leta iz Zagreba za London, mogu pretražiti internet, usporediti ponude, filtirirati ih prema zadanim kriterijima i sastaviti prijedlog.

Neovisno o predstavljanju T*RTX Sparka, Sjedinjene Američke Države su u nedjelju dodatno pooštrile pravila o prodaji Nvidijinih najnaprednijih čipova kineskim tvrtkama.

RTX Spark čip je rezultat trogodišnjeg partnerstva s Microsoftom, pa je cijena dionice tog softverskog diva porasla više od dva posto. Čip će biti ugrađen u novu liniju Windows računala proizvođača Lenovo, HP, Dell, Microsoft Surface, Asus i MSI. Ona se očekuje na jesen, a modeli tvrtki Acer i Gigabyte trebali bi uslijediti nakon toga. Ovaj potez predstavlja izazov velikim imenima na tržištu osobnih računala, poput Applea i Intela.

PHLX indeks proizvođača čipova porastao je jučer 1,1 posto.

Napadi unatoč primirju

Unatoč novim rekordima, na najvećoj svjetskoj burzi trgovalo se oprezno zbog rasplamsavanje sukoba na Bliskom istoku.

Izrael je tijekom vikenda izveo nove zračne napade na Libanon, unatoč pregovorima u Washingtonu o produljenju sporazuma o prekidu vatre.

SAD je, pak, u noći s nedjelje na ponedjeljak ponovo napao mete u Iranu, a Teheran je odgovorio napadima na američke baze u regiji Perzijskog zaljeva.

U ponedjeljak poslijepodne iranski pregovarači odlučili su zbog izraelskih napada na Libanon obustaviti razmjenu poruka s Washingtonom.

Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je, pak, da se razgovori s Iranom nastavljaju.

„Ne znamo baš kako stvari stoje. Čini se da tržište očekuje da će se nešto u nekom trenutku dogoditi, ali nemamo baš dobre informacije od kojih bismo mogli krenuti, poput onoga što Iranci stvarno žele i s čime bi se Trump mogao pomiriti“, kaže Thomas Martin, portfelj menadžer u tvrtki Globalt.

Zbog rasta napetosti na Bliskom istoku, jučer su ponovno porasle cijene nafte, pa je energetski sektor, uz tehnološki, bio jedini dobitnik među 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,68 posto, na 10.338 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,40 posto, na 25.003 boda, a pariški CAC 0,45 posto, na 8.146 bodova.