Na Wall Streetu novi rekord S&P 500 indeksa. Evo tko je najzaslužniji

Unatoč snažnom rastu inflacije u SAD-u, na Wall Streetu je u srijedu S&P 500 dosegnuo novu rekordnu razinu, kao i Nasdaq indeks, što se ponajviše zahvaljuje rastu cijena dionica najvećih tehnoloških kompanija.

Dow Jones indeks oslabio je 0,14 posto, na 49.693 boda, dok je S&P 500 porastao 0,58 posto, na 7.444 boda, a Nasdaq 1,29 posto, na 26.402 boda.

Na samom početku jučerašnjeg trgovanja ti su indeksi pali zbog novih podataka koji ukazuju na snažan rast inflacije u SAD-u.

AI pogurao indekse

Nakon što je dan prije objavljeno da je inflacija, mjerena potrošačkim cijenama, u travnju dosegnula 3,8 posto na godišnjoj razini, jučer objavljeno izvješće pokazalo je da su proizvođačke cijene u istom mjesecu porasle 1,4 posto, što je njihov najveći skok na mjesečnoj razini u posljednje četiri godine.

Zbog rasta inflacije i povišenih cijena energenata, sve je jasnije da američka središnja banka neće nastaviti ciklus smanjenja kamata u ovoj godini.

Prije napada SAD-a i Izraela na Iran, procjenjivalo se da bi Fed u ovoj godini mogao smanjiti kamate u dva navrata. No, kako je kriza na Bliskom istoku izazvala snažan rast cijena nafte, na tržištu se sada čak špekulira da bi Fed krajem godine mogao povećati kamatne stope, ako inflacija nastavi rasti.

Unatoč tome, S&P 500 i Nasdaq indeks dosegnuli su jučer rekordne razine jer su ulagači optimistični po pitanju razvoja umjetne inteligencije. Zahvaljujući tome, cijene dionica šest od tzv. „Sedam veličanstvenih” tehnoloških kompanija porasle su jučer između 1,4 i 3,9 posto.

I dok neki analitičari smatraju da su cijene dionica u tom sektoru previsoke nakon snažnog rasta posljednjih godina, drugi drže da i dalje ima prostora za rast tog sektora.

U fokusu ulagača bit će idućih dana i posjet predsjednika SAD-a Donalda Trumpa Kini. S kineskim predsjednikom Xi Jinpingom Trump će razgovarati o mnogim pitanjima, od trgovinskih do geopolitičkih.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,58 posto, na 10.325 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,76 posto, na 24.136 bodova, a pariški CAC 0,35 posto, na 8.007 bodova.