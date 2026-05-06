Rezultati kompanija potaknuli rast Wall Streeta, cijene nafte pale

Na Wall Streetu je u utorak S&P 500 dosegnuo novu rekordnu razinu, kao i Nasdaq indeks, što se zahvaljuje smirivanju situacije u Hormuškom tjesnacu i dobrim poslovnim rezultatima kompanija.

Dow Jones indeks ojačao je 0,73 posto, na 49.298 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,81 posto, na 7.259 bodova, a Nasdaq 1,03 posto, na 25.326 bodova.

Novi rekordi S&P 500 i Nasdaq indeksa ponajviše su pod utjecajem snažnog rasta cijena dionica proizvođača čipova, kao što su AMD i Intel, zahvaljujući najavama novih velikih ulaganja u razvoj umjetne inteligencije.

Kompanije nadmašile očekivanja

Cijena dionice AMD-a porasla je oko 4, a Intela 13 posto, pa je PHLX indeks sektora proizvođača čipova skočio više od 4 posto, na novu rekordnu razinu.

U svih 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene su dionica jučer porasle jer su ulagače ohrabrili bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati kompanija.

Dosad je izvješća objavilo više od 300 kompanija čije su dionice u sastavu S&P 500 indeksa, pri čemu ih je oko 83 posto nadmašilo očekivanja po pitanju zarada.

Stoga se sada procjenjuje da su zarade kompanija u prvom tromjesečju u prosjeku porasle oko 28 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dok se prije mjesec dana očekivao rast od oko 14 posto.

Pale cijene nafte

Pozitivno je na tržište utjecalo i smirivanje situacije na Bliskom istoku. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je jučer da će nakratko zaustaviti operaciju ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca, navodeći kao razlog ‘veliki napredak’ prema sveobuhvatnom sporazumu s Iranom.

Dan prije činilo se da bi sukob između SAD-a i Irana mogao ponovno eskalirati jer je Trump pokrenuo operaciju s ciljem preuzimanja kontrole nad Hormuškim tjesnacem, koji Iran blokira od kada su ga SAD i Izrael napali.

Uslijed smirivanja situacije u tom tjesnacu, cijene su nafte pale, što je ublažilo strahovanja od snažnog rasta inflacije idućih mjeseci.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Doduše, londonski FTSE indeks pao je 1,40 posto, na 10.219 bodova, no frankfurtski DAX porastao je 1,71 posto, na 24.401 bod, a pariški CAC 1,08 posto, na 8.062 boda.