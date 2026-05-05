Wall Street pao. Borbe u Hormuškom tjesnacu, dobri rezultati kompanija

Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica pale jer se ulagači plaše nove eskalacije sukoba između SAD-a i Irana dok američka vojska pokušava deblokirati Hormuški tjesnac.

Dow Jones indeks oslabio je 1,13 posto, na 48.941 bod, dok je S&P 500 skliznuo 0,41 posto, na 7.200 bodova, a Nasdaq 0,19 posto, na 25.067 bodova.

U fokusu ulagača ponovno je kriza na Bliskom istoku, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump u ponedjeljak pokrenuo operaciju s ciljem preuzimanja kontrole nad Hormuškim tjesnacem, koji Iran blokira od kada su ga SAD i Izrael napali.

Eskalacija ratnih zbivanja

Američka je vojska objavila da je uništila šest manjih iranskih brodova te presrela krstareće rakete i dronove koje je Teheran ispalio u pokušaju da spriječi američke napore. Iran je, pak, ustvrdio da je prisilio američke vojne brodove na povlačenje iz tjesnaca.

Ujedinjeni Arapski Emirati priopćili su da je izbio požar u zoni naftne industrije Fudžairah nakon iranskog napada dronovima, a objavljeno je i da je pogođen jedan južnokorejski trgovački brod.

Rizik od eskalacije sukoba u Hormuškom tjesnacu, ključnom putu za izvoz nafte s Bliskog istoka, natjerao je ulagače u defanzivu, nakon što su prošloga tjedna S&P 500 i Nasdaq indeks dosegnuli nove rekordne razine.

Kompanije nadmašile očekivanja

S druge strane, podršku tržištu pružaju bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati američkih kompanija.

Dosad je izvješća objavilo više od 300 kompanija, čije su dionice u sastavu S&P 500 indeksa, pri čemu ih je oko 83 posto nadmašilo očekivanja po pitanju zarada. Stoga se sada procjenjuje da su zarade kompanija u prvom tromjesečju u prosjeku porasle oko 28 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dok se prije mjesec dana očekivao rast od oko 14 posto.

U 10 od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene su dionica jučer pale. Porastao je samo energetski sektor, u prosjeku 0,85 posto, zahvaljujući rastu cijena nafte.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Frankfurtski DAX skliznuo je 1,24 posto, na 23.991 bod, a pariški CAC 1,71 posto, na 7.976 bodova. Na Londonskoj se burzi zbog praznika nije radilo.