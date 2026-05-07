Čipovi pogurali Wall Street, dosegnuo nove rekordne razine

Na Wall Streetu je u srijedu S&P 500 dosegnuo novu rekordnu razinu, kao i Nasdaq indeks, pri čemu su najviše skočile cijene dionica proizvođača čipova zbog snažne potražnje koju potiče razvoj umjetne inteligencije.

Dow Jones indeks ojačao je 1,24 posto, na 49.910 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,46 posto, na 7.365 bodova, a Nasdaq 2,02 posto, na 25.838 bodova.

Novi rekordi S&P 500 i Nasdaq indeksa ponajviše se zahvaljuju snažnom rastu cijena dionica proizvođača čipova, kao što su AMD i Intel.

AMD skočio gotovo 19 posto

Nakon objave kvartalnih poslovnih rezultata, cijena dionice AMD-a skočila je gotovo 19 posto. Dionica Intela poskupila je, pak, 4,5 posto, pa je PHLX indeks sektora proizvođača čipova skočio 4,5 posto, na novu rekordnu razinu. Od početka godine taj je indeks porastao više od 60 posto.

Pozitivno je na tržište utjecalo i smirivanje situacije na Bliskom istoku. Iran je priopćio da razmatra novi američki prijedlog, nakon što su izvori naveli da su Washington i Teheran blizu usuglašavanja memoranduma od jedne stranice o okončanju rata. Složenija pitanja, poput nuklearnog programa, ostavila bi se za kasnije.

Zahvaljujući tome, jučer su cijene nafte pale oko 8 posto, što je ublažilo strahovanja od jačanja inflacijskih pritisaka idućih mjeseci.

Nakon oštrog pada na početku ožujka zbog napada SAD-a i Izraela na Iran, posljednjih se tjedana najveća svjetska burza oporavlja, pa su cijene dionica nadoknadile sve gubitke. Zahvaljujući tome, sada je S&P 500 indeks u plusu od početka godine gotovo 8, a Nasdaq 11 posto.

To se, među ostalim, zahvaljuje boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima kompanija.

Dosad je izvješća objavilo više od 300 kompanija, čije su dionice u sastavu S&P 500 indeksa, pri čemu ih je više od 80 posto nadmašilo očekivanja po pitanju zarada.

Stoga se sada procjenjuje da su zarade kompanija u prvom tromjesečju u prosjeku porasle oko 28 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dok se prije mjesec dana očekivao rast od oko 14 posto.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer snažno porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 2,15 posto, na 10.438 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 2,12 posto, na 24.918 bodova, a pariški CAC 2,94 posto, na 8.299 bodova.