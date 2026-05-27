Tech sektor opet pogurao Wall Street prema rekordima, no možda je napuhani “balon”

Na Wall Streetu je u utorak S&P 500 indeks dosegnuo novu rekordnu razinu, kao i Nasdaq, jer su ulagači optimistični po pitanju razvoja umjetne inteligencije i jer se nadaju okončanju rata između SAD-a i Irana.

Dow Jones indeks oslabio je 0,23 posto, na 50.461 bod, dok je S&P 500 porastao 0,61 posto, na 7.519 bodova, a Nasdaq 1,19 posto, na 26.656 bodova.

Novi rekordi S&P 500 i Nasdaq indeksa uglavnom se zahvaljuju daljnjem rastu cijena dionica u tehnološkom sektoru, posebice proizvođača čipova, jer su ulagači optimistični po pitanju razvoja umjetne inteligencije.

Je li tech sektor napuhan?

No, neki analitičari već neko vrijeme upozoravaju da su cijene tehnoloških dionica u kratkom razdoblju puno porasle, kao i uoči tzv. ‘dot-com’ krize početkom ovog stoljeća.

„Za nas koji dugo radimo na tržištu, tehnološki rast ove godine podsjeća na euforiju s kraja 1990-ih godina. No, moguće je da će neke od lekcija naučenih nakon pucanja tehnološkog balona prije više od 25 godina spriječiti da se ista stvar ponovi“, kaže Chris Zaccarelli, direktor tvrtke Northlight Asset Management.

Zbog toga su napetosti na Bliskom istoku bile u drugom planu.

Unatoč porukama Washingtona da pregovori s Iranom dobro napreduju, u ponedjeljak su američke snage izvele napade na jug Irana, ciljajući lokacije za lansiranje raketa i brodove koji su pokušavali postaviti mine.

Iranska revolucionarna garda poručila je da zadržava pravo na odmazdu protiv bilo kakvog kršenja prekida vatre, no obje su strane signalizirale da se napreduje prema dogovoru o okončanju rata.

„Premda rat još nije završen, vrlo je vjerojatno da će se uskoro problemi riješiti mirnim putem”, kaže Adam Sarhan, direktor u tvrtki 50 Park Investments.

A na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,24 posto, na 10.491 bod, no frankfurtski DAX skliznuo je 0,80 posto, na 25.184 boda, a pariški CAC 1,03 posto, na 8.173 boda.