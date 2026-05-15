Tech sektor odgurao Wall Street u nove rekorde

Na Wall Streetu je u četvrtak S&P 500 dosegnuo novu rekordnu razinu, kao i Nasdaq indeks, ponajviše zahvaljujući rastu cijena dionica nekoliko najvećih tehnoloških kompanija.

Dow Jones indeks ojačao je 0,75 posto, na 50.063 boda, dok je S&P 500 porastao 0,77 posto, na 7.501 bod, a Nasdaq 0,88 posto, na 26.635 bodova.

Novi rekordi S&P 500 i Nasdaqa ponajviše se zahvaljuju daljnjem rastu cijena dionica u tehnološkom sektoru, jer su ulagači optimistični po pitanju razvoja umjetne inteligencije.

Cisco raste nakon najave otpuštanja

Među najvećim je dobitnicima bila dionica Nvidije, sa skokom cijene za 4,4 posto, nakon vijesti da je Washington odobrio prodaju čipova te kompanije za razvoj umjetne inteligencije Kini.

Još je više, iznad 13 posto, skočila cijena dionice Cisca, nakon što je taj tehnološki div najavio otpuštanje gotovo 4.000 radnika i povećao procjene prihoda u ovoj godini.

Tako je nastavljen rast tehnološkog sektora, koji već godinama po dobicima predvodi na tržištu. I dok neki analitičari smatraju da su cijene dionica u tom sektoru previsoke nakon snažnog rasta posljednjih godina, drugi drže da i dalje ima prostora za rast tog sektora.

“Svi se pitaju isto: koliko će još potrajati taj rast? Puno je ulagača koji uživaju u tom rastu, ali su istodobno i nervozni. Morate biti u tome ako želite pobijediti, a ne samo sjediti sa stane i gledati kako tržište doseže rekordne razine”, kaže Robert Pavlik, portfelj menadžer u tvrtki Dakota Wealth.

U fokusu ulagača bio je i posjet predsjednika SAD-a Donalda Trumpa Kini. Na dnevnom redu su mnoga pitanja, od trgovinskih odnosa, preko prodaje američkog oružja Tajvanu, do otvaranja Hormuškog tjesnaca.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,46 posto, na 10.372 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 1,32 posto, na 24.456 bodova, a pariški CAC 0,93 posto, na 8.082 boda.