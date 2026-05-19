Wall Street blago pao na početku tjedna. Je li rast tech sektora opravdan?

Na Wall Streetu je u ponedjeljak S&P 500 oslabio drugi dan zaredom, kao i Nasdaq indeks, što je uglavnom posljedica korekcije cijena dionica u tehnološkom sektoru, nakon snažnog rasta posljednjih tjedana.

Dow Jones indeks ojačao je 0,32 posto, na 49.686 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,07 posto, na 7.403 boda, a Nasdaq 0,51 posto, na 26.090 bodova.

Na najvećoj svjetskoj burzi vlada oprez zbog krize na Bliskom istoku.

Cijene nafte povišene

Predsjednik SAD-a Donald Trump odgodio je jučer najavljeni vojni napad na Iran jer postoji, kako kaže, mogućnost dogovora s Teheranom. Kaže da je napad odgodio na zahtjev čelnika Katra, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Teheran je, pak, jučer odgovorio na novi prijedlog SAD-a o okončanju rata, koji je započeo 28. veljače napadom SAD-a i Izraela na Iran. Krhko primirje na snazi je od 8. travnja.

Zbog svega toga, cijene se nafte kreću na povišenim razinama, što potiče rast inflacije u svijetu. U SAD-u je inflacija dosegnula najviše razine u tri godine, pa se ulagači plaše da bi krajem godine američka središnja banka mogla povećati kamatne stope.

Je li rast tech sektora opravdan?

Zbog toga se postavlja pitanje je li snažan rast cijena dionica u tehnološkom sektoru u posljednjih mjesec i pol dana opravdan.

Od 30. ožujka, kada je zaronio na najnižu razinu od početka rata između SAD-a i Irana, S&P 500 indeks porastao je više od 18, a Nasdaq oko 28 posto, što se zahvaljuje optimizmu ulagača u vezi razvoja umjetne inteligencije.

I dok neki analitičari smatraju da su cijene dionica u tom sektoru previsoke nakon snažnog rasta posljednjih tjedana, drugi drže da i dalje ima prostora za rast tog sektora.

„Postoji zabrinutost zbog snažnog rasta cijena dionica u kratkom razdoblju, pa su neki ulagači odlučili povući dio zarade s tržišta”, kaže Tim Ghriskey, portfelj menadžer u tvrtki Ingalls & Snyder.

Zbog toga je jučer tehnološki sektor znatno pao drugi trgovinski dan zaredom, gotovo jedan posto.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,26 posto, na 10.323 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 1,49 posto, na 24.307 bodova, a pariški CAC 0,44 posto, na 7.987 bodova.