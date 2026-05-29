Primirje s Iranom potaklo nove rekorde na Wall Streetu

Na Wall Streetu su u četvrtak svi najvažniji indeksi dosegnuli nove rekordne razine jer je ulagače ohrabrila vijest o produženju primirja između SAD-a i Irana za 60 dana.

Dow Jones indeks ojačao je 0,05 posto, na 50.668 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,58 posto, na 7.563 boda, a Nasdaq 0,91 posto, na 26.917 bodova.

Svi ti indeksi dosegnuli su nove rekordne razine, nakon vijesti da su SAD i Iran postigli sporazum o produženju primirja za 60 dana.

Inflacija raste

„Ulagači su na oprezu, s obzirom da vijesti govore malo o napretku u pregovorima, pa potom o novim napadima. No, ipak se vjeruje da će se problemi riješiti mirnim putem”, kaže Jamie Cox, partner u tvrtki Harris Financial Group.

Ulagače zabrinjava inflacija koja je zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena nafte u SAD-u dosegnula najviše razine u tri godine, pa se procjenjuje da bi američka središnja banka krajem godine mogla povećati kamatne stope.

A to bi usporilo rast američkog gospodarstva, koje ionako usporava. Jučer je objavljena druga procjena prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u prvom tromjesečju porastao 1,6 posto godišnje, sporije u odnosu na prvu procjenu.

Unatoč tome, tržište nastavlja rasti, što se ponajviše zahvaljuje optimizmu ulagača po pitanju razvoja umjetne inteligencije. Stoga cijene tehnoloških dionica predvode po rastu na tržištu.

„Geopolitičke napetosti i ostali rizici su u drugom planu jer su globalno gospodarstvo i zarade kompanija prilično otporni. U fokusu je umjetna inteligencija, a premda se cijene dionica u tom sektoru čine povišene, očekivanja u vezi zarada rastu brže od cijena dionica”, objašnjava Jitania Kandhari, direktorica u tvrtki Morgan Stanley Investment Management.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,75 posto, na 10.425 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,34 posto, na 25.092 bod, a pariški CAC 0,23 posto, na 8.188 bodova.