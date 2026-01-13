Mračna aplikacija osvojila Kinu. “Jeste li mrtvi?”

Koncept aplikacije pod nazivom “Jeste li mrtvi?” je jednostavan. Svaka osoba koja u Kini koristi aplikaciju mora svaka dva dana jednim klikom potvrditi je li živa. Ako nije, pomoću aplikacije kontaktirat će se vaša osoba za hitne slučajeve i obavijestiti je da biste mogli biti u nevolji.

Aplikacija je pokrenuta u svibnju prošle godine bez velike pompe, ali u zadnjih nekoliko tjedana mnogi mladi ljudi, koji žive sami u kineskim gradovima, masovno je preuzimaju.

Zbog toga je postala najpreuzimanija plaćena aplikacija u zemlji, prenosi BBC.

Prema istraživačkim institucijama, do 2030. godine u Kini bi moglo biti i do 200 milijuna kućanstava s jednom osobom, izvještava kineski državni medij Global Times.

I upravo te ljude aplikacija pokušava ciljati. “Ljudi koji žive sami u bilo kojoj fazi života trebaju nešto ovakvo, kao i introverti, oni s depresijom, nezaposleni i drugi u ranjivim situacijama“, rekao je jedan korisnik na kineskim društvenim mrežama.

“Postoji strah da bi ljudi koji žive sami mogli umrijeti nezapaženo, bez ikoga koga bi mogli pozvati u pomoć. Ponekad se pitam, kad bih umro sam, tko bi pokupio moje tijelo?“, rekao je drugi korisnik.

Wilson Hou, 38-godišnjak, koji živi oko 100 km od svoje obitelji, kaže da je upravo zato preuzeo aplikaciju.

Radi u glavnom gradu Pekingu. Vraća se kući svojoj ženi i djetetu dva puta tjedno, ali kaže da trenutno mora biti odvojen od njih zbog rada na projektu i uglavnom spava na gradilištu.

“Bojim se da ako mi se nešto dogodi, mogao bih umrijeti sam u stanu koji unajmim, a da nitko ne bi znao“, rekao je. “Zato sam preuzeo aplikaciju i postavio mamu kao kontakt za hitne slučajeve.“

Također je dodao da je aplikaciju preuzeo brzo nakon njenog objavljivanja, bojeći se da će biti zabranjena zbog brojnih negativnih konotacija.

Neki su brzo kritizirali ne baš veselo ime aplikacije rekavši da bi prijava na nju mogla donijeti nesreću. Drugi su pozvali na promjenu u nešto s pozitivnijim prizvukom, poput “Jesi li dobro?” ili “Kako si?”

I premda uspjeh ove aplikacije dijelom mora biti posljedica njenog “privlačnog” imena, tvrtka koja stoji iza aplikacije, Moonscape Technologies, izjavila je da uzima u obzir kritike trenutnog naziva i razmatra potencijalnu promjenu imena.

Vrijednost aplikacije porasla

Aplikacija koja je inače međunarodno dostupna pod imenom Demumu, rangirana je među dvije najbolje u SAD-u, Singapuru i Hong Kongu, te među četiri najbolje u Australiji i Španjolskoj za plaćene aplikacije – moguće potaknuta kineskim korisnicima koji žive u inozemstvu.

Prvobitno pokrenuta kao besplatna aplikacija, aplikacija je sada prešla u kategoriju plaćenih aplikacija – iako po niskoj cijeni od 8 juana (1,15 dolara, 0,85 funti).

Malo se zna o osnivačima Are You Dead?, ali kažu da se radi o trojici ljudi rođenih nakon 1995. koji su aplikaciju osnovali u Zhengzhous malim timom.

Vrijednost joj je sada svakako porasla. Jedan od tih ljudi, koji se predstavlja imenom Guo, rekao je kineskim medijima da namjeravaju prikupiti novac prodajom 10% tvrtke za milijun juana. To je puno više od 1000 juana (140 dolara) koliko kažu da je koštala izrada aplikacije.

Također žele proširiti svoju ciljanu publiku – kažu da istražuju ideju novog proizvoda posebno dizajniranog za starije osobe u zemlji u kojoj je više od petine stanovništva starije od 60 godina.

Kao znak da ozbiljno razmatraju ovu opciju, tijekom vikenda su objavili: “Željeli bismo pozvati više ljudi da obrate pažnju na starije osobe koje žive kod kuće, da im pruže više brige i razumijevanja. Imaju snove, trude se živjeti i zaslužuju da ih se vidi, poštuje i štiti.“

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se