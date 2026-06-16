Nije ChatGPT: Ovaj konkurentski AI chatbot zarađuje dvostruko više po korisniku

Tržišni lider i dalje privlači najviše korisnika, no jedan rival pokazao se uspješnijim u pretvaranju popularnosti u prihod.

Iako je ChatGPT prvi dosegnuo milijardu mjesečno aktivnih korisnika i ostao vodeći AI chatbot na svijetu, konkurencija mu se sve više približava. Prema novom istraživanju, Claude i Gemini ubrzano rastu, a Anthropicov model već ostvaruje veći prihod po korisniku od OpenAI-jeve platforme.

Prema izvješću State of AI, analitičke tvrtke Sensor Tower, ChatGPT je premašio brojku od milijardu korisnika koji ga koriste svakog mjeseca i to samo tri godine nakon dolaska u trgovine aplikacijama za pametne telefone.

Iako ChatGPT i dalje prednjači po broju korisnika, njegovo tržišno sudjelovanje prvi je put palo ispod 50 posto u ožujku ove godine. U ožujku 2024. držao je čak 81 posto tržišta.

Anthropicov Claude od početka 2026. bilježi snažan rast korisnika, a konkurente nadmašuje u monetizaciji. Čak 13 posto korisnika Claudea na iOS-u plaća pretplatu, dok kod ChatGPT-a taj udio iznosi osam posto.

Claude također ostvaruje veći prihod po korisniku. Prosječni prihod iznosi 2,76 dolara po korisniku, dok OpenAI-jev ChatGPT ostvaruje 1,74 dolara, što znači da Claude zarađuje oko 50 posto više po korisniku.

Iako je ChatGPT i dalje najveća AI aplikacija po broju mjesečnih korisnika u većini zemalja svijeta, izuzev Rusije i Kine, Googleov Gemini najbrže raste na ključnim tržištima poput SAD-a, Kanade, većine država Europske unije, Japana i Južne Koreje.

OpenAI ipak i dalje prednjači u zadržavanju novih korisnika. Stopa zadržavanja korisnika koji se prijave tijekom mjeseca iznosila je 86 posto prošlog mjeseca. Claude se, međutim, brzo približava s rastom te stope na 73,7 posto.

Ugovor s Pentagonom

ChatGPT i dalje koristi prednost prvog velikog igrača na tržištu, no izvješće upozorava da su korisnici sve spremniji isprobavati alternativne AI asistente.

To se posebno pokazalo u ožujku ove godine kada je OpenAI potpisao ugovor s Pentagonom, nakon što je Anthropic odbio suradnju s američkim Ministarstvom obrane. Odluka je izazvala val brisanja ChatGPT aplikacije, vjerojatno kao oblik prosvjeda dijela korisnika.

Prema podacima Sensor Towera, broj deinstalacija ChatGPT-a u drugom tjednu ožujka bio je 202 posto veći od uobičajene razine. Najveći dobitnik tog vala bio je upravo Claude, čiji je globalni tržišni udio porastao s 5,1 posto u veljači na 10 posto u travnju.

Rat cijenama

Wall Street Journal prošlog je tjedna objavio da OpenAI razmatra značajno snižavanje cijena AI alata kako bi se učinkovitije natjecao s Anthropicom.

Iako se takvi planovi primarno odnose na poslovne korisnike, dolaze u trenutku kada tržište sve više preispituje troškove korištenja umjetne inteligencije i održivost poslovnih modela AI kompanija.

Na potrošačkom tržištu Google je početkom mjeseca smanjio cijenu najjeftinije pretplate za Gemini AI Plus s osam na pet dolara mjesečno. OpenAI i dalje naplaćuje osam dolara za svoj najjeftiniji paket “Go”, dok Anthropic ne nudi jeftiniju verziju usluge – osnovni Claude paket stoji 20 dolara mjesečno.

Dodatni pritisak na monetizaciju AI platformi mogao bi stići od Applea, koji tijekom godine planira uvesti Siri AI. Dio funkcionalnosti novog sustava radit će izravno na iPhoneu i drugim Appleovim uređajima, bez potrebe za zasebnom pretplatom, što bi moglo promijeniti dinamiku tržišta umjetne inteligencije za krajnje korisnike.

Siladitya Ray, novinar Forbesa (link na originalan članak)