Obitelj Ozzyja Osbournea pretvara legendarnog glazbenika u AI hologram koji će razgovarati s obožavateljima

Projekt koji razvija obitelj Osbourne otvara novo poglavlje u industriji zabave, ali i pitanje granice između tehnološke inovacije i iskorištavanja ostavštine preminulih umjetnika.

“Princ tame” je možda otišao, ali hologram pokretan umjetnom inteligencijom pokušat će za obožavatelje sačuvati prepoznatljiv glas, osobnost i manire Ozzyja Osbournea.

Ozzyjeva supruga Sharon Osbourne i sin Jack Osbourne ovog su tjedna na sajmu Licensing Expo u Las Vegasu otkrili planove za njegovog digitalnog dvojnika.

“Moći ćete pitati Ozzyja bilo što, a on će vam odgovoriti svojim glasom, a odgovori će biti upravo ono što bi Ozzy rekao”, rekla je Sharon Osbourne, prema sažetku razgovora koji je objavio License Global. “Vodit ćemo ga diljem svijeta. Ljudi će moći razgovarati s njim, a on će odgovarati.”

Na godišnjem sajmu umjetnici, slavne osobe, zabavne kompanije i proizvođači sklapaju poslove vezane uz licenciranje intelektualnog vlasništva. Obitelj Osbourne predstavila je hologram originalnog frontmena Black Sabbatha tijekom rasprave o budućnosti brenda Osbourne na glavnoj pozornici sajma.

“Digitalno će postojati kao on sam sve dok postoje računala”, rekao je Jack Osbourne. “Tehnologija je toliko napredovala da je sve gotovo ‘drag and drop’. Možete snimiti predložak za reklamu… doslovno zadati što želite da Digitalni Ozzy radi u toj reklami i samo ga ubacite unutra. Danas je to toliko jednostavno.”

Moći će “osjetiti” atmosferu

Ozzy Osbourne, kojeg mnogi smatraju kumom heavy metala, preminuo je prošle godine u 76. godini, ostavivši iza sebe karijeru tijekom koje je više puta redefinirao sebe i granice rock-glazbe. Interes za njegov lik i nasljeđe pritom ne jenjava. Sony Pictures radi na biografskom filmu čija je kino premijera planirana za 2028. godinu, dok izložba Working Class Hero, posvećena njegovu životu u Muzeju i umjetničkoj galeriji Birmingham, traje do kraja rujna.

Već krajem ljeta stiže i njegov digitalni dvojnik, koji bi trebao dodatno produžiti njegovu ostavštinu. Hologram će komunicirati s obožavateljima u SAD-u i Velikoj Britaniji na više jezika, odgovarati im individualno u stvarnom vremenu i pritom stvarati dojam kontakta očima.

“Ovo nije samo chatbot, on zaista može ‘osjetiti atmosferu u prostoriji’”, rekao je David Nussbaum, osnivač kompanije Proto Hologram, jednog od partnera obitelji Osbourne na projektu.

“Možda će primijetiti Black Sabbath tetovažu na ruci fana preko puta prostorije, možda će drugačije razgovarati s grupom direktora u odijelima nego s ekipom pravih metalaca, možda će osjetiti da je publika rastresena i učiniti nešto kako bi je smirio i ponovno fokusirao.”

AI hologram Ozzyja Osbournea trebao bi izgledati slično hologramu umjetnice Claire Silver predstavljenom u aukcijskoj kući Christie’s. Foto: Angela Weiss/AFP

Među ostalim slavnim osobama koje je Proto Hologram pretvorio u holograme nalaze se voditeljica Big Brothera Julie Chen Moonves, Elton John, Olivia Rodrigo, William Shatner i Kenan Thompson. Na izložbi vizualne umjetnosti kantautorice Jewel 2024. godine u muzeju Crystal Bridges u Bentonvilleu u Arkansasu njezin hologramski dvojnik dočekivao je posjetitelje.

Za izradu holograma potrebno je snimiti osobu 4K kamerom i posebnim izvorom svjetlosti. Osoba pritom razgovara prirodno i kreće se spontano kako bi vlasnički softver kompanije mogao naučiti njezine pokrete, ton glasa i način govora.

No stvaranje uvjerljivih verzija preminulih slavnih osoba zahtijeva drukčiji pristup. Kako bi oživio Digitalnog Ozzyja, studio Hyperreal, specijaliziran za fotorealistične likove i interaktivnu zabavu pokretanu umjetnom inteligencijom, koristit će verificirane izvorne materijale ili “digitalni DNK”, kako ga nazivaju. Istu su tehnologiju koristili prošle godine kako bi “oživjeli” legendarnog Marvelova crtača Stana Leeja za Comic-Con u Los Angelesu.

“Ništa se ne preuzima s interneta, ništa nije približno rekonstruirano i ništa nije generirano iz podataka koji nisu izričito i dobrovoljno ustupljeni”, rekao je u intervjuu izvršni direktor Hyperreala Remington Scott.

“Rezultat funkcionira u stvarnom vremenu. Ovo nije unaprijed snimljeni video koji se vrti u petlji. Riječ je o živom performansu koji može slušati, odgovarati i prirodno komunicirati.”

Kako reagiraju obožavatelji?

Ovo neće biti prvi put da je Ozzy Osbourne “oživljen” umjetnom inteligencijom nakon smrti. Prošle godine Rod Stewart odao mu je počast AI-generiranim videom u kojem Ozzy u raju snima selfije s preminulim zvijezdama poput Kurta Cobaina, Michaela Jacksona, Boba Marleyja i Freddieja Mercuryja.

Video je izazvao burne reakcije, a dio publike opisao ga je kao “jeziv i neukusan”.

Najava novog Ozzyjeva avatara izazvala je i oduševljenje i skepsu. “Pustite čovjeka da počiva u miru”, napisao je Joshua Hayes u raspravi na mreži X. To je bila jedna od blažih negativnih reakcija, dok se većina kritika vrti oko pitanja poštovanja prema preminulima.

Šire pitanje kako će publika dugoročno prihvatiti AI verzije preminulih umjetnika ovisit će o kvaliteti i integritetu projekata koji se stvaraju, smatra Scott iz Hyperreala. Dodaje da je riječ o važnoj raspravi za cijelu industriju.

“Također vjerujemo da su obožavatelji pametniji i pronicljiviji nego što im se često pripisuje”, rekao je. “Kada dožive nešto što zaista uspije uhvatiti povezanost koju su osjećali s umjetnikom, oni to prepoznaju. Jack Osbourne opisao je preciznost ove tehnologije kao ‘zastrašujuću’. Ta reakcija nije nelagoda zbog umjetnosti, nego prepoznavanje nečega stvarnog.”

Leslie Katz, suradnica Forbesa (link na originalan članak)