Nasljednik “kralja naočala” želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura

Sin pokojnog milijardera Leonarda Del Vecchija nastoji otkupiti udjele brata i sestre u obiteljskom holdingu Delfin, najvećem dioničaru EssilorLuxottice, čime bi okončao dugogodišnji spor oko nasljedstva.

Nasljednik pokojnog talijanskog milijardera Leonarda Del Vecchija kaže da je blizu dogovora o otkupu udjela brata i sestre u obiteljskoj holding kompaniji, što bi moglo okončati dugotrajni spor oko nasljedstva i dodatno učvrstiti njegov utjecaj u talijanskom korporativnom svijetu.

Luksemburški Delfin, najveći dioničar proizvođača Ray-Bana EssilorLuxottica i banke Banca Monte dei Paschi di Siena, od smrti Del Vecchija 2022. godine opterećen je sukobima među njegovim nasljednicima.

“Blizu smo dogovora oko cijene”, rekao je Leonardo Maria Del Vecchio za Financial Times. “Bio sam vrlo jasan da sam spreman otkupiti njihove udjele kako bih postao glavni dioničar Delfina, riješio preostala pitanja vezana uz očevu ostavštinu i proveo njegovu oporuku, što se odražava u onome što radi Francesco Milleri.”

Šestero djeca, supruga i suradnik

U oporuci je Del Vecchio vlasništvo nad Delfinom podijelio između svoje šestero djece i supruge, koja je dobila najveći udio, dok je također predvidio isplate svom dugogodišnjem suradniku Francescu Milleriju, izvršnom direktoru Delfina i EssilorLuxottice.

Te su isplate, međutim, zamrznute zbog obiteljskog spora, a zastoj je blokirao isplatu dividendi i otežao Delfinu donošenje velikih odluka.

Leonardo Maria rekao je da pregovara o povećanju svog udjela na 37,5 posto, što bi ga učinilo najvećim dioničarom u kompaniji koja raspolaže neto imovinom vrijednom oko 56 milijardi eura, uključujući značajan udio u osiguravatelju Generali.

Analitičari smatraju da bi se dogovor vjerojatno mogao postići po nižoj cijeni u odnosu na neto vrijednost imovine Delfina. Leonardo Maria rekao je za Financial Times da bi transakcija bila strukturirana kao leveraged buyout uz financiranje skupine neimenovanih banaka, ali da će se kao najveći dioničar fokusirati na zaštitu kompanije koju je osnovao njegov otac — EssilorLuxottice.

“EssilorLuxottica je naš krunski dragulj i nikada ne želimo razvodniti naš udio. Delfin mora imati gotovinu kako bi jednog dana mogao sudjelovati u povećanju kapitala ako to bude potrebno”, rekao je Leonardo Maria.

Rast vrijednosti kompanije

Dionice EssilorLuxottice snažno su porasle od Del Vecchijeve smrti, a Millerijev fokus na medicinsku tehnologiju i unosno partnerstvo s Metom podigli su tržišnu kapitalizaciju kompanije iznad 100 milijardi eura. Tridesetogodišnji Leonardo Maria jedini je član obitelji s izvršnom funkcijom u EssilorLuxottici, gdje obnaša dužnost direktora za strategiju.

Osnivač i bivši predsjednik talijanskog proizvođača naočala Luxottica Leonardo Del Vecchi (desno) s tadašnjim izvršnim direktorom francuskog proizvođača leća Essilor Hubertom Sagnieresom u Parizu, 2017. godine foto: Thierry Foulon/Essilor/AFP

“Francesco je osoba koja me najviše podsjeća na mog oca”, rekao je Leonardo Maria.

Dodao je da bi se dug potreban za otkup udjela njegove braće i sestara servisirao iz dividendi.

“Postoji sedam milijardi eura rezervi koje bismo mogli isplatiti kao izvanrednu dividendu, a zatim možemo uspostaviti dividendnu politiku koja predviđa isplatu više od milijarde eura godišnje, dok bi Delfin zadržao dovoljno financijskih rezervi za bilo koji scenarij”, rekao je.

Prema statutu kompanije, za odluku o dividendama potrebna je potpora šest od osam dioničara. Luca i Paola Del Vecchio, koji razmatraju prodaju svojih udjela od 12,5 posto, ranije su se protivili isplati dividendi.

Prošle su godine pokušali prenijeti svoje udjele u zasebnu kompaniju kako bi ih mogli prodati. Taj je potez zahtijevao pristanak svih ostalih dioničara, no nisu uspjeli osigurati potrebnu potporu.

Brat i sestra potom su se obratili sudu u Luksemburgu kako bi odredio cijenu prijenosa udjela i omogućio njihovu prodaju. Međutim, ostali dioničari imaju pravo prvokupa pri prodaji udjela.

Leonardo Maria rekao je da je spreman pričekati sudsku odluku ili prije toga postići dogovor sa bratom i sestrom. “Nemam namjeru izvesti potez za preuzimanje moći… želim izgraditi povjerenje nakon četiri godine sporova”, rekao je.

Sve ostaje u obitelji

Odvojeno je pokrenuo i pravni postupak protiv majke Nicolette Zampillo i polubrata Rocca Basilica nakon što je ona polovicu svog udjela od 25 posto prenijela Basilicu.

Leonardo Maria kaže da prema polubratu ne gaji nikakvu ogorčenost.

“Moj otac je predvidio da taj udio pripadne Roccu tek nakon smrti naše majke”, rekao je. “Samo želim da sve bude pošteno; tražim samo da osigura da njezin preostali udio od 12,5 posto nakon njezine smrti prijeđe na mene, kako bi ostao u obitelji i kako bi stabilnost Delfina bila osigurana.”

Dodao je da se ne želi igrati s očevim nasljeđem.

Delfin, investicijski holding obitelji Del Vecchio sa sjedištem u Luksemburgu, najveći je dioničar EssilorLuxottice, vodećeg svjetskog proizvođača naočala, u čijem su portfelju brendovi poput Ray-Bana, Oakleyja, Persola, Oliver Peoplesa i Vogue Eyeweara. Kompanija također proizvodi naočale za brojne luksuzne modne kuće, među kojima su Prada, Versace, Armani, Burberry, Dolce & Gabbana, Tiffany i Chanel, te posjeduje nekoliko velikih lanaca optičkih trgovina. Delfin ima i značajne udjele u jednoj od najstarijih banaka na svijetu, Banca Monte dei Paschi di Siena, kao i u investicijskoj banci Mediobanca.