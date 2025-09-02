Monte dei Paschi dodao 750 milijuna eura u gotovini ponudi za preuzimanje Mediobance

Poboljšana ponuda vrednuje Mediobancu na nešto manje od 17 milijardi eura i dolazi svega nekoliko dana prije isteka roka za prihvaćanje ponude od strane dioničara.

Monte dei Paschi di Siena povećao je ponudu za većeg rivala Mediobancu dodavši gotovinsku komponentu od gotovo 750 milijuna eura, u nastojanju da osigura odobrenje investitora za dogovor nakon dugotrajne bitke koja je zaokupila talijanski bankarski sektor.

Državna toskanska banka u utorak je priopćila da povećava svoju ponudu nudeći 0,90 eura u gotovini po dionici Mediobance, uz svoju početnu ponudu od 2,53 dionice MPS-a za svaku dionicu Mediobance, piše Financial Times.

Poboljšana ponuda vrednuje Mediobancu, sa sjedištem u Milanu, na nešto manje od 17 milijardi eura i dolazi svega nekoliko dana prije isteka roka za prihvaćanje ponude od strane dioničara. Tržišna kapitalizacija Mediobance u ponedjeljak navečer iznosila je 17,1 milijardu eura.

Dogovor, pokrenut u siječnju, šokirao je tržišta i analitičare, ali je dobio podršku najvećih dioničara Mediobance, koji su ujedno i vodeći investitori u Monte dei Paschi.

Dioničari Mediobance prošlog su mjeseca odbili zaseban prijedlog glavnog izvršnog direktora Alberta Nagela za preuzimanje upravitelja imovinom Banca Generali. Odbijanje je predstavljalo udarac Mediobanci u pokušaju da odbije neprijateljsku ponudu MPS-a.

Talijanska vlada najveći je pojedinačni dioničar MPS-a, koji je spašen 2017. godine, iako je prošle godine prodala većinu svog udjela.

“Upravni odbor čvrsto vjeruje da povećanje naknade predstavlja daljnji i konkretan dokaz industrijske vrijednosti ove transakcije”, priopćio je MPS u utorak.