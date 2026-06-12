Od lova na Pokémone do bojišta: Kako su podaci milijuna igrača dobili neočekivanu vojnu primjenu

Podaci prikupljeni kroz popularnu mobilnu igru Pokémon Go korišteni su za treniranje modela umjetne inteligencije koji bi jednog dana mogli pomoći vojnim dronovima u navigaciji bez GPS-a.

Podaci koje su milijuni igrača Pokémon Goa dobrovoljno prikupljali istražujući stvarni svijet mogli bi dobiti neočekivanu novu primjenu – pomoći vojnim dronovima u navigaciji na bojištima gdje GPS sustavi više nisu pouzdani.

Pokémon Go, mobilna igra proširene stvarnosti koja je 2016. godine postala globalni fenomen, omogućavala je korisnicima da putem kamera na svojim pametnim telefonima pronalaze i hvataju virtualna bića u stvarnom okruženju. Do 2018. godine aplikacija je zabilježila više od 800 milijuna preuzimanja.

Pet godina kasnije, tvrtka Niantic dodala je funkciju koja je igračima omogućavala osvajanje nagrada skeniranjem stvarnih lokacija. Korisnici koji su pristali sudjelovati slali su snimke okoline, a upravo su ti podaci danas u središtu rasprave o tome kako se civilno prikupljeni podaci mogu koristiti u sasvim drugačijim sektorima.

Bojišnica budućnosti

Prije nego što je 2025. prodao svoj odjel za videoigre, Niantic je prikupio veliku bazu takvih skeniranja. Prema pisanju portala DroneXL, upravo su ti podaci korišteni za treniranje modela umjetne inteligencije sposobnih prepoznavati i interpretirati fizičke prostore.

U prosincu je Niantic Spatial, tvrtka nastala izdvajanjem iz Niantica, objavila partnerstvo s Vantorom, kompanijom koja razvija softver za prostornu navigaciju dronova, uključujući sustave koje koriste vojne organizacije. Cilj suradnje je omogućiti preciznu orijentaciju autonomnih sustava u područjima gdje GPS nije dostupan ili je ometan.

“Partnerstvo rješava jednu od ključnih slabosti modernih operacija – nedostupnost GPS-a, ometanje signala i njihovo lažiranje”, navodi se u priopćenju tvrtki. Bez pouzdanih satelitskih signala autonomni sustavi i terenski timovi mogu izgubiti sposobnost orijentacije i koordinacije.

Vantorov direktor razvoja proizvoda Peter Wilczynski istaknuo je kako će buduća bojišta biti ispunjena različitim autonomnim sustavima koji će zahtijevati brzu integraciju novog hardvera i softvera, piše The Guardian.

Problematična prenamjena

Ipak, obje tvrtke naglašavaju da podaci prikupljeni kroz Pokémon Go nisu izravno podijeljeni s Vantorom. Umjesto toga, korišteni su za treniranje temeljnih modela umjetne inteligencije koje razvija Niantic Spatial.

“Skeniranja proširene stvarnosti prikupljana su isključivo od igrača koji su dobrovoljno uključili tu opciju te su bila obuhvaćena tadašnjim uvjetima korištenja i pravilima privatnosti”, poručio je glasnogovornik tvrtke. Partnerstvo je još uvijek u ranoj fazi, no već sada otvara šira pitanja o vrijednosti podataka koje korisnici svakodnevno stvaraju.

Tom Sulston iz organizacije Digital Rights Watch upozorava da je korištenje civilnih podataka za vojne svrhe problematično.

“Većina ljudi ne čita desetke stranica pravnih dokumenata kada želi igrati videoigru”, kaže Sulston. “Potrebni su nam regulatorni okviri koji će se voditi najboljim interesom korisnika i spriječiti ovakve oblike iskorištavanja podataka.”

Strava već korištena u vojne svrhe

Slučaj Pokémon Goa nije usamljen. Dr. Rob Nicholls sa Sveučilišta u Sydneyju podsjeća da su podaci fitness aplikacije Strava ranije korišteni za otkrivanje lokacija vojnih objekata diljem svijeta.

“To je vjerojatno tek vrh ledenog brijega kada je riječ o alternativnim načinima korištenja podataka prikupljenih putem popularnih aplikacija”, upozorava Nicholls.

Dodatnu pozornost privlači činjenica da je Vantor u veljači potpisao ugovor s američkom vojskom vrijedan do 217 milijuna dolara za razvoj softvera za obuku, dok je Niantic svoj odjel za videoigre 2025. godine prodao tvrtki Scopely, koja je u vlasništvu saudijske Savvy Games Group, za 3,5 milijardi dolara.

Priča tako otvara sve aktualnije pitanje digitalnog doba: kada korisnici dijele podatke kako bi uhvatili virtualno čudovište, mogu li ti isti podaci jednog dana pomoći u navigaciji vojnih sustava na stvarnom bojištu?