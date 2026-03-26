Povijesna presuda protiv Mete i Googlea: Hoće li društvene mreže morati postati manje privlačne?

Nakon što je sud proglasio društvene mreže ovisničkima i nedovoljno sigurnima za mlade, tehnološke kompanije suočavaju se s pritiskom da promijene način rada.

Porota u Los Angelesu donijela je težak udarac za dvije najpopularnije digitalne platforme na svijetu, Instagram i YouTube. Presudila je da su te aplikacije ovisničke i da su takvima namjerno osmišljene te kako su njihovi vlasnici bili nemarni u zaštiti djece koja su ih koristila. Riječ je o ozbiljnom trenutku za Silicijsku dolinu, a posljedice su globalne.

Tehnološki divovi u ovom slučaju, Meta i Google, sada moraju isplatiti šest milijuna dolara odštete mladoj ženi poznatoj kao Kaley, žrtvi u središtu slučaja. Ona tvrdi da su joj platforme uzrokovale tjelesnu dismorfiju, depresiju i suicidalne misli.

Razdoblje nekažnjivosti je završilo

Obje kompanije najavile su žalbu, pri čemu Meta tvrdi da jedna aplikacija ne može biti jedini uzrok mentalne krize kod tinejdžera. Google pak ističe da YouTube nije društvena mreža.

No za sada presuda znači da je, prema riječima profesorice prava Mary Franks sa Sveučilišta George Washington, “razdoblje nekažnjivosti završeno”. Teško je precijeniti koliko je ova sudska odluka prekretnica za društvene mreže, piše BBC.

Što god slijedi, a zasigurno će uslijediti žalbe i daljnji pravni postupci, ova presuda promijenit će mnogo toga.

Korisnici koji beskrajno skrolaju možda nisu iznenađeni presudom, ali čini se da tehnološke kompanije jesu. Meta i Google potrošili su ogromne iznose na pravnu obranu. Ovaj slučaj, kao i slični, za njih je očito od ogromne važnosti.

Druge dvije kompanije u postupku, TikTok i Snap, vlasnik Snapchata, nagodile su se prije suđenja. U tehnološkim krugovima šuškalo se da si ne mogu priuštiti pravnu borbu.

Novinarima su predstavljani razni alati koje društvene mreže nude (uglavnom roditeljima) za zaštitu djece. No sud je zaključio da te mjere nisu dovoljne.

Usporedba s duhanskom industrijom

Neki stručnjaci presudu su nazvali “big tobacco trenutkom” za tehnološki sektor, aludirajući na slučajeve protiv duhanske industrije, koji ipak nisu u potpunosti zaustavili pušenje.

Hoće li se na ekranima pojaviti zdravstvena upozorenja? Hoće li se ograničiti oglašavanje i sponzorstva?

Tehnološke kompanije u SAD-u trenutačno su zaštićene zakonom poznatim kao Section 230, koji ih štiti od odgovornosti za sadržaj objavljen na njihovim platformama, za razliku od drugih medija. Često se tvrdi da tehnološka industrija bez te zaštite ne bi mogla opstati, no sve je više sumnji u njezinu opravdanost.

Druga mogućnost je da platforme budu prisiljene ukloniti funkcije koje korisnike zadržavaju na njima. No angažman korisnika ključan je za njihov poslovni model. Bez beskonačnog skrolanja, algoritamskih preporuka i automatskog pokretanja sadržaja, društvene mreže izgledale bi potpuno drugačije – i vjerojatno manje privlačno.

“Ova presuda, zajedno s brojnim drugim tužbama protiv društvenih mreža, pokazuje promjenu u načinu na koji sudovi gledaju na dizajn platformi kao skup odluka koje imaju stvarne pravne i društvene posljedice”, rekao je Rob Nicholls sa Sveučilišta u Sydneyju.

“Otvara vrata širim izazovima protiv društvenih mreža i drugih tehnologija koje su osmišljene da maksimiziraju angažman na štetu dobrobiti korisnika.”