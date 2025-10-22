Predstavljeni Omoda 4 i Omoda 4 Ultra

Kineska marka Omoda & Jaecoo predstavila je u Kini svoju novu generaciju automobila, uz globalnu premijeru modela Omoda 4 i Omoda 4 Ultra. Predstavili su i svog humanoidnog robota AiMOGA.

Tijekom International User Summita 2025., održanog u kineskom gradu Wuhuu, Cheryjev brend Omoda & Jaecoo predstavio je novu generaciju hibridnih i elektrificiranih modela.

Uz globalnu premijeru modela Omoda 4 i Omoda 4 Ultra, događaj je okupio predstavnike iz 21 zemlje, međunarodne medije i tehnološke partnere, predstavljajući niz inovacija iz područja hibridne tehnologije, umjetne inteligencije i održivog razvoja.

Inspiracija u videoigrama

Najveću pažnju privukao je debi modela Omoda 4 futurističkog crossovera B-segmenta temeljenog na filozofiji dizajna Cyber Mecha. S prepoznatljivim LED svjetlima u obliku munje, metalnim završnim obradama i kabinom inspiriranom e-sportom, Omoda 4 donosi iskustvo vožnje koje spaja naprednu tehnologiju i atraktivan sportski dizajn.

Omoda 4 bit će dostupna u dvije izvedbe – kao električni i kao hibridni model. Hibridna verzija donosi kombiniranu snagu od 205 kW (279 KS), ubrzanje 0–100 km/h za 8,1 sekundu i prosječnu potrošnju od 5,1 L/100 km. Električna verzija nudi 150 kW snage (204 KS), ubrzanje 0–100 km/h u 7,9 sekundi i prosječnu potrošnju od 16,5 kWh/100 km.

Maksimalna brzina iznosi 170 km/h, uz međuosovinski razmak od 2700 mm koji osigurava prostranu unutrašnjost i visoku razinu udobnosti.

Interijer običnog modela Omoda 4; Foto: Omoda & Jaecoo

Ekskluzivna verzija Omoda 4 Ultra dodatno naglašava sportski karakter modela zahvaljujući aerodinamičkom paketu koji uključuje produženi prednji spojler, kućišta retrovizora u stilu karbonskih vlakana, stražnji spojler i difuzor. Upečatljiva električno žuta boja karoserije, zajedno s 19-inčnim aluminijskim naplatcima i žutim poklopcima kočionih čeljusti, dodatno ističe dinamičan izgled vozila.

Unutrašnjost je oblikovana prema inspiraciji iz svijeta videoigara, s sportskim sjedalima koja imaju šavove u obliku šesterokuta, panoramskim staklenim krovom, te načinom rada performansi koji aktivira sintetički zvuk ubrzanja u sportskom načinu vožnje.

Omodu 4 Ultra pokreće Super Hybrid System (SHS), koji kombinira 1,5-litreni turbobenzinski motor (143 KS, 215 Nm) i električni motor (204 KS, 310 Nm).

Sustav ostvaruje ukupnu snagu koja omogućuje ubrzanje od 0 do 100 km/h za 7,8 sekundi, maksimalnu brzinu od 180 km/h, te domet do 1.000 kilometara, što ovaj model čini najnaprednijim i najsportskijim Omoda vozilom do sada.

Osim automobilskih noviteta, posjetitelji imaju priliku upoznati i AiMOGA humanoidnog robota, inovaciju koja simbolizira širu viziju brenda, izgradnju cjelovitog ekosustava povezanih rješenja koji integrira mobilnost, tehnologiju i svakodnevni život.