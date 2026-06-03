Šef Perplexityja otkrio brojku koja će odlučiti pobjednika AI revolucije

U vrijeme kada podatkovni centri troše sve više energije, Aravind Srinivas tvrdi da će najvrjednije AI kompanije biti one koje iz svakog vata izvuku najveću poslovnu vrijednost.

Tvrtke koje uspiju izvući najveću ekonomsku vrijednost iz energije koju troše njihovi AI sustavi dugoročno će postići i najviše tržišne valuacije, izjavio je u srijedu za CNBC izvršni direktor Perplexityja Aravind Srinivas.

Prema njegovim riječima, budući pobjednik u utrci umjetne inteligencije bit će ona kompanija koja uspije ostvariti “najveću korisnu vrijednost po vatu energije i po korisniku”.

“Tko god uspije maksimalno optimizirati taj cilj, usklađujući pritom točnost, brzinu odgovora, troškove, privatnost i inteligenciju sustava, taj će pobijediti. Upravo će to dugoročno odlučiti pobjednika“, rekao je Srinivas.

Personal Computer

Token predstavlja osnovnu jedinicu podataka koju model umjetne inteligencije može obraditi. Kada korisnik AI chatbotu zada neki zadatak, sustav ga razlaže na tokene. Za obradu svakog od njih potrebna je određena količina energije. Srinivas smatra da će najjaču tržišnu poziciju imati kompanija koja uspije postići najbolji omjer između potrošene energije i stvorene ekonomske vrijednosti.

“Možda se danas čini da pojedini pružatelji AI modela zarađuju mnogo novca zato što su njihovi modeli vrlo skupi, ali to je kratkoročni rast prihoda”, rekao je Srinivas.

Perplexity sve snažnije ulaže u razvoj tzv. agentske umjetne inteligencije (agentic AI), pojma koji označava AI sustave sposobne obavljati složenije zadatke od jednostavnog odgovaranja na upite. Tvrtka je u veljači predstavila Perplexity Computer, AI agenta za kojeg tvrdi da može izvršavati kompleksne zadatke tijekom duljih vremenskih razdoblja.

AI industrija sve više usmjerava pozornost na mogućnost pokretanja modela izravno na uređajima poput pametnih telefona i prijenosnih računala. Stručnjaci smatraju da bi takav pristup mogao smanjiti potrošnju energije potrebnu za obradu umjetne inteligencije, ubrzati rad sustava i povećati sigurnost, budući da se podaci ne šalju na udaljene poslužitelje. Perplexityjev Personal Computer automatski usmjerava obradu na lokaciju za koju procijeni da je najprikladnija.

Izlazak na burzu

“Podatkovni centar dolazi na vaše prijenosno računalo”, rekao je Srinivas, dodajući kako je ključno imati AI operativni sustav koji objedinjuje sve funkcije u jedinstvenom sustavu.

Perplexity je u srijedu objavio da će njegov proizvod Personal Computer biti dostupan na Microsoftovu operativnom sustavu Windows, što će omogućiti umjetnoj inteligenciji povezivanje s aplikacijama poput Worda i Outlooka, kao i s datotekama pohranjenima na korisničkom uređaju.

Perplexity, čija je posljednja procijenjena vrijednost iznosila oko 20 milijardi dolara, znatno zaostaje za Anthropicom i OpenAI-jem, čije su valuacije porasle na gotovo bilijun dolara, odnosno nešto više od 850 milijardi dolara. Anthropic je ovog tjedna povjerljivo podnio zahtjev za inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO) u SAD-u, dok interes ulagača za dionice povezane s umjetnom inteligencijom i dalje raste.