Storm Computers preuzeo Computech od Ante Barića

Storm Computers Vladimira Olujića preuzeo je Computech Ante Barića prošlog mjeseca, koji je napustio i direktorsku poziciju u tvrtki.

Tvrtka Storm Computers preuzela je stopostotni udio u tvrtki Computech, što je i upisano u Sudski registar sredinom travnja. Zanimljivo je da tvrtke, barem za sada, informacije o akviziciji nisu objavile na svojim web stranicama, društvenim mrežama niti u medijima. No, pogleda li se primjer Stormove akvizicije tvrtke Poligon 2023. godine, može se vidjeti kako je objava o akviziciji objavljena na stranicama Storm Computersa tek dva mjeseca nakon službenog preuzimanja.

Storm Computers bavi se razvojem, implementacijom te održavanjem kompleksnih i cjelovitih poslovnih informacijsko-komunikacijskih sustava. Prema podacima za 2024. godinu, imao je 62,68 milijuna eura prihoda, 10,03 milijuna eura dobiti i 102 zaposlena. U 90-postotnom je vlasništvu Vladimira Olujića, dok preostali udio ima Tomislav Kraljik.

Computech je dobavljač ICT rješenja, specijaliziran za izgradnju ICT infrastrukture. Prema podacima za 2024. godinu, imao je 14,95 milijuna eura prihoda, gotovo milijun eura prihoda i 20 zaposlenih. Do akvizicije, vlasnik Computecha bio je Ante Barić. Nakon akvizicije, Antu Barića na mjestu direktora zamijenio je Goran Jovičić, koji je donedavno bio direktor Intralot Adriatica, tvrtke u vlasništvu nizozemskog Intralot Global Holdingsa. Prije 2022. godine sedam godina proveo je na mjestu člana Uprave Storm Computersa.

Obje tvrtke posluju već dugo – Storm Computers od 1991. godine, a Computech od 1995. godine. Forbes Hrvatska poslao je upit Storm Computersu za eventualne dodatne informacije te će one biti dodane u članak ako odgovore.