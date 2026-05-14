Toyota predstavila novi Toyota bZ4X Touring – SUV za elektrificirane avanture

Toyota je na europskom tržištu predstavila svoj bz4X Touring, potpuno električni SUV karavanskog oblika.

Toyota otvara novo poglavlje u širenju svoje ponude električnih vozila s novim modelom bZ4X Touring, dodatkom uspješnoj bZ4X SUV liniji. Veći i svestraniji, dizajniran je za obiteljska putovanja te za one koji uživaju u životu na otvorenom i osjećaju avanture.

Koristeći veliko Toyotino SUV nasljeđe, ovaj model potvrđuje predanost marke stvaranju električnih vozila koja su osmišljena za istinske ljubitelje automobila.

4,5 sekundi do 100 kmh

Prepoznatljiv dizajn bZ4X dobio je snažniji i robusniji karakter novim detaljima, uključujući redizajnirane branike, zaštitne ploče podvozja i obloge lukova kotača, kao i upečatljive crne kotače. Povećana duljina Touring modela posvećena je većem prtljažnom prostoru – volumen je povećan za gotovo 50 posto u odnosu na bZ4X. U standardnom položaju to je 669 litara, maksimalno 1718. I to se može proširiti korištenjem čvrstih krovnih nosača ili prikolice.

Dostupne su verzije s prednjim pogonom i pogonom na sve kotače, obje s baterijom od 74,7 kWh. AWD model podiže performanse bZ4X Touring na višu razinu zahvaljujući snažnijoj stražnjoj eAxle jedinici koja isporučuje 280 kilovata, odnosno 380 konjskih snaga. To je novi rekord za Toyotin model koji se ne ubraja u sportske. Sigurno napredovanje kroz blato, snijeg i zahtjevne uvjete u AWD verziji podržano je sustavima X-Mode i Grip Control.

Verzija s pogonom na prednje kotače do 100 kilometara na sat stiže za 7,3 sekunde, a ona s pogonom na sva četiri za 4,5 sekundi.

Toyota u priopćenju nije objavila dužinu automobila, no na internetu se može vidjeti da ona iznosi 4,83 metra.

Baterija može prijeći milijun kilometara

bZ4X Touring ima vrlo učinkovit pogonski sklop, s homologiranom potrošnjom energije (WLTP kombinirani ciklus) od samo 14,0 kWh na 100 kilometara kod modela s pogonom na prednje kotače. Njegov doseg je 591 kilometar, a Toyotin sustav predkondicioniranja baterije i funkcije kontrole temperature baterije omogućuju punjenje od 10 do 80 posto za 28 minuta korištenjem DC punjača od 150 kW. Čak i pri vrlo niskim temperaturama, do -20 stupnjeva Celzija, vrijeme punjenja iznosi oko 30 minuta kada je korišteno predkondicioniranje baterije.

Kvaliteta, izdržljivost i pouzdanost baterije potvrđeni su Toyotinim Battery Care Programom koji jamči da će baterija zadržati najmanje 70 posto svog kapaciteta do 10 godina starosti vozila ili do milijun prijeđenih kilometara, uz uvjet godišnjeg pregleda stanja baterije.