Lexus predstavio Lexus TZ – električni pet-metarski SUV sa šest sjedala

Lexus TZ novi je veliki električni SUV s obiljem luksuza predstavljen u četvrtak, no na europsko tržište stiže tek sljedeće godine.

Svjetska premijera Lexusa TZ, elektičnog SUV-a sa šest sjedala održana je u četvrtak putem interneta. Model je razvijen oko koncepta Driving Lounge – besprijekornog spoja opuštajuće kabine i dinamičnih performansi.

Koncept Driving Lounge stvara prostor i atmosferu koji potiču opuštanje, uživanje i razgovor, dodatno naglašene velikim panoramskim krovom koji se proteže iznad sva tri reda sjedala. Osjećaj prostranosti i mirna, ugodna atmosfera odražavaju „zen“ smirenost tradicionalnih japanskih domova i arhitekture.

Lexus TZ dug je 5,1 metara, ima 2630 kilograma i 408 konjskih snaga koje omogućuju ubrzanje od 0 do 100 kilometara na sat za 5,4 sekunde. Kapacitet litijske baterije mu je 95,8 kWh, a doseg do 530 kilometara.

Prioritet automobila je udobnost svih putnika, što potvrđuje mogućnost odabira načina rada Rear Comfort koji prilagođava dinamičke sustave vozila kako bi se smanjila svaka neugodnost tijekom vožnje.

Lexus u svojoj filozofiji luksuzne izrade prihvaća održive materijale, uključujući kovani bambus i reciklirani aluminij.

Lexus TZ, interijer; Foto: Lexus

Glavni inženjer Takeshi Miyaura objašnjava:

„Zamislili smo ciljane vrijednosti Lexus brenda – kupce koji cijene vrijeme i biraju autentičnost – te smo željeli ponuditi novo Lexus iskustvo. Elektrifikacija, odnosno potpuno električno vozilo, pokazala se idealnim načinom za ostvarenje tih vrijednosti jer nudi savršen spoj užitka u vožnji i evolucije. Uz Lexus iskustvo ‘gledanja, vožnje i upravljanja’, sada nudimo i novu vrijednost – ‘provođenje vremena’ unutar vozila.“

Na europsko tržište doći će 2027. godine.

Predstavljanje Lexusa TZ počinje na 4:50