U Zagrebu održan ključni sastanak EU obrambenog projekta – Lodestar II

Jedan od ključnih sastanaka međunarodnog konzorcija u okviru projekta Lodestar II, financiranog iz Europskog obrambenog fonda (EDF) održan je nedavno u Zagrebu.

Riječ je o projektu usmjerenom na razvoj naprednih tehnoloških rješenja za povećanje situacijske svjesnosti i operativne učinkovitosti vojnika na terenu, a među partnerima sudjeluje i hrvatski Alfatec Group. Sastanak održan u Zagrebu dodatno potvrđuje sve vidljiviju ulogu Hrvatske u europskim obrambenim i tehnološkim projektima.

Projekt Lodestar II razvija i testira napredne prototipove koji integriraju umjetnu inteligenciju i proširenu stvarnost u operativne vojne sustave, s ciljem ubrzavanja donošenja odluka, povećanja sigurnosti i bolje koordinacije na terenu. U tom kontekstu, proširena stvarnost (AR) ne koristi se kao vizualni dodatak, već kao ključni alat za prikaz relevantnih informacija u stvarnom vremenu – od položaja vlastitih i savezničkih snaga, preko identifikacije prijetnji, do navigacijskih i taktičkih podataka koji se projiciraju izravno u vidno polje vojnika, bez potrebe za odvajanjem pogleda s okoline.

Vojnik ima informacije u svakom trenutku

Takav pristup omogućuje da vojnik u svakom trenutku ima pristup kontekstualnim informacijama koje su ranije bile dostupne tek kroz odvojene sustave ili komunikacijske kanale, čime se značajno smanjuje vrijeme reakcije i povećava preciznost djelovanja i sam fokus vojnika na okruženje. Sustav koji nastaje kroz projekt pritom nije jedan uređaj, već integrirana tehnološka platforma koja povezuje više komponenti – od AR vizualnih i audio sustava u tzv. “head” zoni, preko hardverskih procesorskih i komunikacijskih jedinica u “torso” zoni, do naprednih senzora i optičkih rješenja u “weapon” zoni, uz povezivanje s besposadnim i vanjskim sustavima koji dodatno proširuju operativnu sliku na terenu.

Upravo u toj integraciji leži ključna vrijednost projekta – povezivanje različitih izvora podataka i tehnologija u jedinstveni sustav koji omogućuje brže i preciznije reakcije u stvarnim operativnim uvjetima. Projekt ima za cilj postići visoku razinu tehnološke spremnosti (TRL 7) dok je trenutačno na razini TRL 5, što znači da će rješenje biti razvijeno do kraja realizacije projekta (2028. godina).

TRL je kratica od engleskog pojma Technology Readiness Level, što se na hrvatski prevodi kao Razina tehnološke spremnosti. To je metoda za procjenu zrelosti tehnologija (inovacija, proizvoda, procesa) tijekom njihova razvoja.

U praksi, to podrazumijeva funkcionalne prototipove koji se mogu integrirati u postojeće sustave i provjeravati u realnim scenarijima, čime se jasno pokazuje da tehnologija nije na razini koncepta, već je korak do konkretne primjene u operativnim sustavima.

Uloga Hrvatske i Alfateca u projektu

U okviru konzorcija partnera, uz domaći Alfatec Group iz Hrvatske, ovaj konzorcij uključuje partnere iz više europskih zemalja, Nizozemske, Francuske, Litve, Španjolske, Norveške i Belgije. Ova kombinacija stručnosti omogućuje razvoj rješenja koja imaju potencijal postati dio budućih standarda u europskim obrambenim sustavima, dok Alfatec Group aktivno sudjeluje u razvoju i integraciji ključnih tehnoloških komponenti. Poseban naglasak stavlja se na napredne ICT arhitekture, obradu podataka i implementaciju algoritama baziranih na umjetnoj inteligenciji, uključujući razvoj Agentic AI sustava, Edge AI rješenja te situation-aware AI asistenata koji omogućuju kontekstualno razumijevanje i donošenje odluka u realnom vremenu.

Fokus Alfateca je na povezivanju kompleksnih sustava u funkcionalnu cjelinu – od prikupljanja i analize podataka do njihove primjene u operativnom kontekstu.

„Sudjelovanje u projektu Lodestar II nastavak je našeg dugogodišnjeg rada na razvoju sustava koji omogućuju donošenje odluka temeljenih na podacima. U ovom slučaju, riječ je o okruženju u kojem brzina i točnost informacija imaju izravan utjecaj na operativnu učinkovitost, Što dodatno naglašava važnost korištenja umjetne inteligencije koja doprinosi razvitku cijelog sustava i njegovoj integraciji.“, izjavio je Marko Kornfeld, direktor, Alfatec Group.