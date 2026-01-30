Aukcija u Donjem Miholjcu, prodaje se proizvodni pogon Požgaj grupe vrijedan 2,09 milijuna eura

Zbog problema u kojima se našla Požgaj grupa, njihov pogon u Donjem Miholjcu predmet je aukcije na Fini čija je početna cijena 1,67 milijuna eura.

Zbog duga prema OTP banci koji je iznosio 315.960 eura (ukupno dugovanje sad je nešto veće), nekretnina Požgaj grupe u Donjem Miholjcu završila je na aukciji. Kako se može vidjeti na stranicama Fine, vrijednost nekretnine na aukciji iznosi 2,09 milijuna eura, a početna cijena na aukciji iznosi 1,67 milijuna eura, odnosno 4/5 njezine vrijednosti. Nadmetanje traje do 4. veljače, a do ovog trenutka nitko nije uplatio jamčevinu za sudjelovanje na aukciji.

Predmet aukcije je njihov pogon u Donjem Miholjcu, odnosno zgrada, dvor i oranica ukupne površine 76.047 četvornih metara. S obzirom na izostanak uplatitelja jamčevine, očito je da će se nekretnina ponovno nuditi na prodaju, ali drugi put će to biti po 60 posto njezine vrijednosti.

Spor s Hrvatskim šumama

Požgaj grupa tvrtka je s više od 40 godina tradicije te je jedna od najvećih tvrtki drvne industrije u Hrvatskoj. U sastavu grupe su tvornica rezane građe, tvornica lamela, tvornica lijepljenih drvenih ploča i tvornica parketa. Prodajne salone imaju u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Varaždinu.

Trenutno su u fazi restrukturiranja, zbog problema koji su nastali nakon što su tužili Hrvatske šume. Tužbom su tražili odštetu za naknadu štete zbog isporuke manje sirovina od previđene količine, a nakon tužbe, Hrvatske šume nisu im htjele isporučivati trupce.

U kratkom telefonskom razgovoru za Forbes Hrvatska, direktor tvrtke Nikola Požgaj pojasnio je kako je Donji Miholjac jedna od tri njihove lokacije, te postoji mogućnost da na sljedećoj aukciji i sami otkupe svoj pogon. Grupa i dalje funkcionira, a njihovi procesi protiv Hrvatskih šuma i dalje su aktivni – neki se nalaze na sudu, a neki na arbitraži.