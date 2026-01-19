ShoeBeDo outlet u Stupniku vrijedan 2,35 milijuna eura nakon stečaja našao kupca na aukciji

Aukcija na kojoj je prodaje Wulf sportov outlet u Stupniku završava 19. siječnja u podne, a jedan kupac dao je ponudu vrijednu 1,76 milijuna eura.

Nekretnine tvrtke Wulf sport koja se nalazi u stečaju trenutačno se prodaju na Fininoj aukciji. Riječ je o zgradi u Stupniku površine 1029 kvadrata i okolnog dvorište površina 2630 kvadrata. Ona je uključivala outlet, poslovne prostore i skladište tvrtke. Nalazi se 500 metara zračne linije od naplatnih kućica Lučko, a s dvorištem je procijenjena na 2,35 milijuna eura. U tijeku je prva dražba, a početna cijena iznosi 1,76 milijuna eura.

Stečajni upravitelj Tomislav Đuričin potvrdio je za Forbes Hrvatska da je za dana jedna ponuda za ovu dražbu koja je završila 19. siječnja u podne. Kupac koji je prethodno uplatio jamčevinu mora uplatiti novac u roku od 15 dana.

Đuričin je dodao kako je jedna nekretnina već prodana, dok je osim ove aukcije, u tijeku prodaja cipela i druge zaostale trgovačke robe po paletama preko Sudske mreže.

Wulf sport tvrtka osnovana je 1994. godine s unajmljenim prostorom u kojem su bili showroom i skladište. S vremenom su posao distribucije proširili na niz poznatih brendova. Zahtjevi dobavljača utjecali su na njihovu odluku da pokrenu i lanac trgovina u Hrvatskoj i regiji. Poslovali su pod nazivom svog brenda ShoeBeDo.

Niz godina tvrtka je bila u vlasništvu osnivača Borisa Šuškovića. U jednom trenutku preoblikovana je iz društva s ograničenom odgovornosti u dioničko društvo, ali je 2023. godine ponovno postala d.o.o.

Kao razlog propasti u medijima se spominjala franšiza za modnu marku visoke cjenovne kategorije Marina Rinaldi, koju je Wulf dobio prije epidemije korone. Franšiza je zahtijevala dodatna ulaganja po pitanju zakupa i uređenja ekskluzivnog prodajnog prostora.