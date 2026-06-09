Avioprijevoznici nezadovoljni kašnjenjem motora

Proizvođači motora za komercijalne zrakoplove bili su meta kritika na sastanku IATA-e u Rio de Janeiru, uz upozorenja avioprijevoznika da bi problemi s prizemljenim zrakoplovima i visokim troškovima popravaka mogli potrajati godinama.

Glavni direktor LATAM Brazila Jerome Cadier rekao je da nezadovoljstvo prijevoznika najbolje pokazuje broj zrakoplova koji su trenutačno izvan prometa. Trenutno je zbog problema s motorima prizemljeno 12 LATAM Airlinesovih uskotrunih zrakoplova.

Stanje u opskrbnim lancima postupno se poboljšava unatrag nekoliko mjeseci i proizvođači poput Pratt & Whitneyja poduzimaju mjere kako bi povećali kapacitete za popravke, ali čelnici aviokompanija i dalje upozoravaju da će ograničenja potrajati.

Problemi s više proizvođača motora

Direktor leasing društva Avolon Andy Cronin ocjenjuje da se situacija polako stabilizira, ali da je globalna flota i dalje pod znatnim pritiskom. Prema njegovim riječima, manjak zrakoplova i motora mogao bi opterećivati tržište još najmanje nekoliko godina.

Stotine zrakoplova Airbus A320neo i dalje su prizemljene diljem svijeta, dijelom zbog dugih čekanja na servis i popravak motora, ali i zbog poteškoća u proizvodnji koje su zakočile isporuke štedljivih GTF motora tvrtke Pratt & Whitney.

Poteškoće nisu ograničene samo na jednog proizvođača pa tako aviokompanije upozoravaju i na probleme s motorima koje isporučuju Rolls-Royce i GE Aerospace za zrakoplove Boeinga i Airbusa.

GE Aerospace i RTX, vlasnik Pratt & Whitneyja, poručuju da značajno ulažu u širenje kapaciteta za popravke i proizvodnju motora, dok Rolls-Royce zasad nije komentirao situaciju.

Novi motori troše manje goriva, ali je održavanje skuplje

Glavni direktor United Airlinesa Scott Kirby upozorio je da bi upravo nedostatak motora mogao biti kočnica sektoru zračnog prijevoza i u idućih pet godina.

Problemi s motorima stvaraju istodobno dodatni troškovni pritisak na aviokompanije. Izvršni direktor WestJeta Alexis von Hoensbroech istaknuo je da suvremeni motori troše manje goriva, ali tu uštedu dijelom poništavaju veći troškovi održavanja.

“Puno je neplaniranih radova na održavanju”, kaže von Hoensbroech. “Trošak vlasništva znatno je veći no što smo bili očekivali.”

Slične probleme navode i u Azulu, čiji je direktor John Rodgerson rekao da neki novi motori trajanjem nisu ispunili očekivanja.

ITA Airways razmišlja o tužbi

Talijanski ITA Airways namjerava za nekoliko tjedana odlučiti hoće li možda podići tužbu protiv Pratta zbog GTF motora, naglasivši u Rio de Janeiru da je trenutno prizemljeno gotovo 20 posto njegove flote, što im otežava planove za proširenje poslovanja na Latinsku Ameriku.

Predsjednik uprave IATA-e Willie Walsh upozorio je na raskorak između poslovnih rezultata proizvođača motora i aviokompanija. Zarada proizvođača raste po dvoznamenkastim stopama, kaže Walsh, dok avioprijevoznici bilježe 11 milijardi dolara dodatnih troškova zbog poremećaja u opskrbnim lancima.

“(Proizvođači motora) zarađivali su iznimno dobro u razdoblju velikih poremećaja za zračne prijevoznike i taj paradoks, po mom mišljenju, uistinu treba javno kritizirati”, rekao je čelnik IATA-e.