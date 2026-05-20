Veliki povratak Boeinga u Kinu: Nakon 10 godina zastoja Peking kupuje stotine američkih zrakoplova

Dogovor dolazi nakon ključnog sastanka Donalda Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu, kojim dvije najveće svjetske ekonomije pokušavaju stabilizirati odnose nakon godina trgovinskih sukoba i carinskog rata.

Kina je u srijedu objavila da će kupiti 200 zrakoplova kompanije Boeing te zatražiti produljenje trgovinskog primirja sa SAD-om koje istječe ovog studenoga, nakon summita čelnika dviju zemalja usmjerenog na stabilizaciju bilateralnih odnosa.

Kupnju je objavilo kinesko ministarstvo trgovine, čime je Peking prvi put službeno potvrdio Boeingovu narudžbu, iako nije naveo koje će modele zrakoplova kupiti. Ako posao bude finaliziran, to će predstavljati prvi veliki Boeingov ugovor u Kini nakon gotovo deset godina, budući da je američki proizvođač zrakoplova godinama bio praktički isključen s drugog najvećeg svjetskog tržišta zrakoplovstva zbog trgovinskih napetosti između Pekinga i Washingtona.

Trump spominje 750 zrakoplova

Američki predsjednik Donald Trump prošlog je tjedna u Pekingu održao ključni summit s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, na kojem su dogovoreni novi trgovinski ustupci, uključujući veliku kupnju Boeingovih zrakoplova i šire otvaranje kineskog tržišta za američke poljoprivredne proizvode.

Trump je nakon summita u Pekingu izjavio da bi kineske narudžbe Boeinga mogle narasti na čak 750 zrakoplova te dodao da će biti opremljeni motorima kompanije GE Aerospace.

Kinesko ministarstvo trgovine objavilo je da će SAD u sklopu Boeingova sporazuma Kini osigurati jamstva za opskrbu dijelovima i komponentama za avionske motore.

Dvije strane također će pokušati dogovoriti uzajamno smanjenje carina na robu vrijednu najmanje 30 milijardi dolara sa svake strane, navelo je ministarstvo, dodajući da američke carine na kinesku robu ne smiju premašiti razinu dogovorenu prošle godine.

Poljoprivredni proizvodi u fokusu

“Ako smanje carine na robu vrijednu oko 30 milijardi dolara, to bi činilo oko 10 posto američkog uvoza iz Kine. To nije dovoljno značajno da promijeni prognoze tržišta o rastu BDP-a”, rekao je Zhiwei Zhang, predsjednik i glavni ekonomist tvrtke Pinpoint Asset Management, piše Reuters.

“Ipak, ovo je pozitivan korak u dobrom smjeru. Sve dok dvije zemlje razgovaraju o stabilizaciji bilateralnih odnosa, to je dobra vijest za globalne investitore.”

Bijela kuća u nedjelju je objavila da će Kina između 2026. i 2028. kupiti najmanje 17 milijardi dolara američkih poljoprivrednih proizvoda, ne računajući postojeće obveze vezane uz soju. Kinesko ministarstvo trgovine nije potvrdilo taj iznos, ali je navelo da su dvije strane postigle “pozitivne rezultate” u poljoprivrednom sektoru i dogovorile uzajamni pristup tržištima.