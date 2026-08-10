Beyoncé preuzela potpunu kontrolu nad brendom viskija nakon izlaska LVMH-a

Francuski luksuzni konglomerat prodao je udio u brendu SirDavis, koji je s Beyoncé pokrenuo 2024. godine.

Američka pop zvijezda Beyoncé preuzela je potpunu kontrolu nad brendom viskija SirDavis nakon što je francuski luksuzni konglomerat LVMH prodao svoj udio, priopćio je u ponedjeljak LVMH, potvrdivši ranije napise specijaliziranih medija.

LVMH nije želio otkriti financijske detalje transakcije.

LVMH i Beyoncé pokrenuli su brend viskija SirDavis 2024. godine, u vrijeme kada su partnerstva između luksuznih modnih kuća i slavnih osoba postala sve češća. Među njima je i LVMH-ova suradnja s Beyoncéjinim suprugom Jay-Z-jem oko brenda šampanjca Armand de Brignac.