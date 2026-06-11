Britanski milijarder preuzima Hugo Boss u transakciji vrijednoj 2,3 milijarde dolara

Vlasnik Sports Directa i Frasersa želi preuzeti kontrolu nad kompanijom koja pokušava oživjeti rast nakon godina slabijih prodajnih rezultata.

Dionice Huga Bossa porasle su oko osam posto u četvrtak nakon što je britanska Frasers Group pokrenula ponudu za preuzimanje njemačkog modnog brenda vrijednu 2,3 milijarde dolara.

Frasers, koji je već najveći dioničar Huga Bossa s udjelom nešto većim od 26 posto, nudi 38 eura po dionici u gotovini za preostale dionice, što predstavlja premiju od 4,3 posto u odnosu na zaključnu cijenu dionice u srijedu.

Hugo Boss objavio je kasno u srijedu da pristup nije bio koordiniran s kompanijom te da će uprava razmotriti ponudu, koja preostali udjel koji još nije u vlasništvu Frasersa procjenjuje na oko 1,98 milijardi eura (2,3 milijarde dolara).

Ako dođe do realizacije transakcije, Hugo Boss postat će dio maloprodajnog carstva britanskog milijardera Mikea Ashleyja. Frasers Group već posjeduje lance Sports Direct i House of Fraser te ima udjele u kompanijama Asos, Debenhams i Currys.

J.P. Morgan ocijenio je da ponuda vjerojatno postavlja kratkoročnu donju granicu za cijenu dionice, ali je upozorio da postoji ograničen prostor za daljnji rast. Banka također ne očekuje pojavu konkurentskog ponuđača.

Hugo Boss, čije su dionice danas vrijedne približno upola manje nego prije tri godine, suočava se sa slabijom prodajom te provodi strategiju zaokreta poslovanja koja uključuje obnovu trgovina, pojednostavljenje asortimana proizvoda i širenje ponude ženske odjeće, piše Reuters.

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