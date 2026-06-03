Omiljeni modni brend Hrvata raste brže od očekivanja, stiže i kolekcija s Bad Bunnyjem

Inditex je u svibnju zabilježio rast prodaje od 11,5 posto, dok ulagači vjeruju da bi Zara mogla profitirati od okretanja kupaca pristupačnijim modnim brendovima.

Španjolski modni div Inditex, vlasnik brenda Zara, pokazao je da potrošači ni u razdoblju geopolitičkih napetosti i slabljenja povjerenja ne odustaju od kupovine odjeće. Kompanija je u srijedu izvijestila o snažnom početku ljetne sezone, pri čemu je prodaja u svibnju, prilagođena valutnim kretanjima, porasla 11,5 posto, znatno iznad očekivanja tržišta.

Rezultat je posebno značajan jer dolazi u trenutku kada su strahovi od novog inflacijskog vala, potaknuti ratom između Irana i Izraela, negativno utjecali na raspoloženje potrošača na brojnim tržištima. Analitičari su za svibanj, koji označava početak drugog tromjesečja poslovne godine, očekivali rast prodaje od oko osam posto.

Ulagači su pozitivno reagirali na objavu rezultata pa su dionice Inditexa porasle pet posto. Tržište je u snažnim brojkama vidjelo potvrdu da se kompanija uspješno nosi s globalnim gospodarskim izazovima, ali i da može profitirati od promjene potrošačkih navika jer dio kupaca odustaje od skupljih modnih brendova i okreće se pristupačnijim alternativama.

Neometana opskrba je ključ

U prvom tromjesečju, koje obuhvaća razdoblje od veljače do travnja, Inditex je ostvario prihod od 8,75 milijardi eura, što predstavlja rast od 8,8 posto.

“Ovakav rezultat još je impresivniji kada se promatra u kontekstu makroekonomskih i geopolitičkih izazova kojima svjedočimo posljednjih mjeseci“, rekao je Gorka Garcia-Tapia Yturriga, direktor odnosa s investitorima u Inditexu.

Iako je poslovanje na Bliskom istoku bilo pogođeno krizom, kompanija nije objavila konkretne podatke o utjecaju na prodaju. Financijski direktor Andres Sanchez istaknuo je da je Inditex brzo prilagodio opskrbni lanac kako bi osigurao neometanu opskrbu trgovina diljem svijeta, unatoč poremećajima u zračnom i pomorskom prometu, piše Reuters.

“Postoji vremenski odmak između prijevoza robe i njegova utjecaja na trošak prodane robe, zbog čega je učinak viših troškova transporta i goriva u prvom tromjesečju zasad ostao ograničen”, rekao je Sanchez.

Kompanija je pritom dodatno poboljšala profitabilnost. Bruto marža porasla je na 61,2 posto, u odnosu na 60,6 posto godinu ranije, što pokazuje da je Inditex uspio zaštititi profitne marže unatoč rastu cijena sirovina i logistike.

Intenzivna ulaganja

Menadžment je zadržao godišnje smjernice objavljene u ožujku, koje predviđaju stabilnu bruto maržu, povećanje prodajnog prostora za pet posto te kapitalna ulaganja od 2,3 milijarde eura.

Posljednjih godina Zara intenzivno ulaže u veće i modernije trgovine, digitalne kanale prodaje te marketinške kampanje usmjerene prema mlađim kupcima. U svibnju je lansirala novu kolekciju u suradnji s globalnom glazbenom zvijezdom Bad Bunnyjem, dodatno jačajući svoju prisutnost u segmentu lifestyle mode.

Iako je prvo tromjesečje tradicionalno najslabije razdoblje godine za Inditex po pitanju prihoda i dobiti, ovogodišnji rezultati bili su pod posebnom pažnjom investitora zbog neizvjesnosti izazvane geopolitičkim sukobima i mogućeg utjecaja na potrošnju. Dosadašnji pokazatelji sugeriraju da kompanija vrijedna oko 190 milijardi dolara, koja uz Zaru u svom portfelju ima i brendove Massimo Dutti, Bershka, Oysho i Lefties, zasad uspješno odolijeva pritiscima koji pogađaju globalno maloprodajno tržište.

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