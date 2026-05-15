Kraj jedne ere: LVMH pronašao kupca za brend Marc Jacobs

Brend Marc Jacobs prelazi u vlasništvo američke grupe WHP Global – tvrtke za upravljanje brendovima čiji portfelj uključuje Veru Wang, G-Star i Toys ‘R’ Us. Američki dizajner ostat će kreativni direktor.

Nakon gotovo 30 godina rada u LVMH-u, WHP Global je preuzeo Marca Jacobsa, objavila je u četvrtak u priopćenju za javnost grupa koju vodi Bernard Arnault.

Financijski uvjeti nisu objavljeni, iako se vjeruje da je vrijednost transakcije između 850 milijuna dolara (726 milijuna eura) i milijardu dolara (854 milijuna eura), prema izvorima koje je citirao Wall Street Journal. Očekuje se da će posao biti zaključen prije kraja godine.

WHP Global specijaliziran je za upravljanje maloprodajnim robnim markama i nadgleda portfelj od oko 15 marki. Grupa ostvaruje godišnje prihode veće od 8,5 milijardi dolara (7,26 milijardi eura).

Marc Jacobs i dalje ostaje kreativni direktor brenda.

“Ostajem predan svojoj ulozi kreativnog direktora Marc Jacobs Internationala i veselim se ovom uzbudljivom novom poglavlju”, napisao je u objavi na Instagramu.

Prije nego što se posvetio isključivo vlastitom brendu, dizajner je 16 godina bio umjetnički direktor Louis Vuittona – vodećeg brenda LVMH-a.

Arnault je odao počast Jacobsovoj “rijetkoj kreativnosti i jedinstvenoj viziji”, dodajući da je njegov “utjecaj na svijet mode neosporiv”.

LVMH smanjuje svoj portfelj

Wall Street Journal je u srpnju izvijestio da LVMH razmatra prodaju, navodeći da grupa pregovara s nekoliko potencijalnih kupaca, uključujući Authentic Brands Group, vlasnika Reeboka, i WHP Global, koji je bio u savezu s holding tvrtkom G-III.

Bernard Arnault posljednjih mjeseci reorganizira poslovanje. U rujnu 2024. grupa je prodala Off-White, marku koju je 2012. osnovao Virgil Abloh – koji je bio umjetnički direktor muških kolekcija Louis Vuittona prije svoje smrti 2021.

U siječnju 2025. britanska dizajnerica Stella McCartney otkupila je 49%-tni manjinski udio LVMH-a u svojoj tvrtki. Godinu dana kasnije, grupa je prodala svoje poslovanje s duty free trgovinama u Kini pekinškom operateru putničke maloprodaje CTG Duty-Free.