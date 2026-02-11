Hoće li tvrtka koju vodi žena kontroverznog poduzetnika dobiti još izdašnije održavanje FSRU broda?

Nakon što je mala splitska tvrtka Adria Shipping Management pregovaračkim postupkom dobila kratkotrajno upravljanje FSRU brodom, u pripremi je novi natječaj vrijedan 32 milijuna eura plus PDV. Dodjela posla splitskoj tvrtki je privukla veliku pozornost javnosti jer je imala minimalni prihod, a njezina direktorica je žena kontroverznog splitskog ugostitelja. Sada je na mjesto direktora došao i bivši direktor hrvatske podružnice inozemne tvrtke koja je ranije održavala brod. Uvjeti novog natječaja su takvi da se čini da bi se oni mogli ponovno prijaviti.

Tvrtka LNG Hrvatska najavila je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina novi natječaj za upravljanje i održavanje FSRU broda LNG Croatia. Riječ je o tankeru trajno provezanom u Omišlju na Krku gdje služi kao plutajuća jedinica za skladištenje i uplinjavanje ukapljenog plina (FSRU). Procijenjena vrijednost 31-mjesečnog održavanja iznosi 32 milijuna eura plus PDV.

Forbes Hrvatska u studenom prošle godine privukao je veliku pozornost informacijom kako je kratkotrajno održavanje vrijedno 3,78 milijuna eura plus PDV pregovaračkim postupkom dodijeljeno splitskoj tvrtki Adria Shipping Management. Direkorica te tvrtke tada je bila samo Fanita Jurišić, žena kontroverznog splitskog ugostitelja Dragana Jurišića – Jenkija. Prije manje od dva tjedna drugi direktor u tvrtki upisan je Igor Mihovilović. Njezino djevojačko prezime je Mihovilović, a on je prema izvorima koji su htjeli ostati anonimni, navodno njezin brat.

Tko je drugi, novi direktor male splitske tvrtke?

Igor Mihovilović bivši je direktor Golar Viking Managementa, splitske tvrtke u vlasništvu britanske Golar Managementa odnosno velike norveške Golar LNG grupacije s sjedištem na Bermudskim otocima. Golar Viking Management ranije je upravljao i održavao FSRU brod na Krku, a od te tvrtke je on i nabavljen.

Adria Shipping Management od 2022. do 2024. godine imala je ukupno tek 164.217 eura prihoda. Krajem 2024. godine imali su tek jednu zaposlenu osobu. Pregovaračkom postupku prethodio je natječaj za upravljanje i održavanje brodom 50 mjeseci, odnosno do 2029. godine. Njegova procijenjena vrijednost iznosila je 49,5 milijuna eura. Na njega su se javile ciparski Wilhelmsen Energy Solutions, hrvatski Adria Shipping Management i zajednica u kojoj su belgijski Exmar Energy Services BV i Exmar Shipmanagement. Wilhelmsenova ponuda bila je nepravilna jer su poslali troškovnik na dva različita jezika, a iznosi na njima nisu bili identični. Adrijina ponuda bila je nepravilna i neprihvatljiva, dok je Exmar premašio procijenjenu vrijednost natječaja. Njihove ponude redom su iznosile 48,20, 41,70 i 50,80 milijuna eura plus PDV.

Ponuda Adria Shipping Managementa na tom natječaju odbijena je kao nepravilna i neprihvatljiva. Referenca koju su ponudili nije bila njihova, nego od tvrtke NFE Andromeda Chartering. Nakon što je LNG zatražio ažurirane popratne dokumente, Adria je dostavila dokumentaciju iz koje se vidjelo da Andromeda povlači referencu. Adriji je nakon toga posao dodijeljen pregovaračkim postupkom.

Može li Adria Shipping Management dobiti još veći posao?

Čini se da Adria Shipping Management po kriteriju godišnjeg prometa (sama) neće moći zadovoljiti uvjete novog natječaja. Naime, jedan od uvjeta je najmanje devet milijuna eura prihoda tijekom protekle tri godine. To je relativno mali iznos s obzirom da se često u natječajima traži promet u visini vrijednosti posla, no Adria Shipping Management da nema, osim ako u 2025. nije imala drugih većih poslova.

No, drugi uvjeti ne čine se tako nedostižni. Tvrtke koje se javljaju na natječaj u ovoj i posljednjih pet godina moraju imati najmanje jednu istu ili sličnu uslugu upravljanja i održavanja FSRU broda odgovarajućih karakteristika te minimalno 50 prekrcaja ukapljenog prirodnog plina s brodova ua prijevoz ukapljenog prirodnog plina.

Tvrtka mora imati i voditelja FSRU broda s jednom godinom iskustva na toj poziciji ili tri godine iskustva na poziciji upravitelja stroja na barem jednom FSRU brodu. Mora imati i stručnjaka za pregled i odobravanje kompatibilnosti s jednom godinom iskustva na tim pozicijama. Zanimljivo je da natječaj predviđa mogućnost da ta dva stručnjaka mogu biti jedna osoba.

Glavni kriterij za izbor tvrtke koja će upravljati brodom i održavati ga je cijena, koja donosi 80 bodova pri ocjenjivanju prijavljenih tvrtki. Preostalih 20 bodova donijet će iskustvo stručnjaka. U fazi prethodnog savjetovanja uvjeti natječaja mogu se promijeniti ako netko od zainteresiranih iznese primjedbe, a LNG Hrvatska ih uvaži.