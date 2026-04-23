HOK: Nužno urediti tržište taksi usluga, podržavamo najavljene izmjene zakona

Hrvatska obrtnička komora (HOK) pozdravlja najavljene prijedloge izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu vezane uz autotaksi prijevoz, jer smatra da je nužno cjelovito urediti tržište taksi usluga.

HOK u priopćenju pozdravlja najavljene prijedloge izmjena i dopuna, osobito u dijelu koji se odnosi na ograničenje maksimalne cijene vožnje, pooštravanje uvjeta i nadzora osoba koje obavljaju autotaksi prijevoz, uvođenje posebne registarske oznake te javnu objavu svih dozvola za obavljanje taksi djelatnosti. Riječ je, kažu, o rješenjima koja je Sekcija taksi prijevoza HOK-a već ranije predlagala kroz dijalog s nadležnim ministarstvom i aktivno sudjelovanje u radnoj skupini s ciljem uvođenja reda i veće transparentnosti u segment djelatnosti autotaksi prijevoza.

Prijedlozi Sekcije koji su uključeni u predložene izmjene i dopune zakona su da se dozvola za obavljanje taksi prijevoza izdaje za jedno vozilo i jednu registarsku oznaku, uvođenje tipiziranih registarskih oznaka za autotaksi vozila što bi omogućilo korisnicima da u svakom trenutku jasno prepoznaju da uslugu pruža licencirani prijevoznik. Također, među ključnim prijedlozima bilo je i propisivanje maksimalne cijene autotaksi usluge po kilometru, s ciljem sprječavanja naplate nerealno visokih cijena i zaštite korisnika.

“Kao predstavnici više od 6.000 obrtnika koji se bave autotaksi prijevozom, smatramo se važnim dionikom u procesu izrade izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. U proteklom razdoblju ostvarili smo kvalitetnu i konstruktivnu suradnju s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, ali i s Gradom Splitom i Gradom Dubrovnikom, a upravo kroz takav dijalog moguće je doći do učinkovitih i provedivih rješenja“, istaknuo je predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.

U HOK-u smatraju kako je kroz izmjene Zakona potrebno dodatno razmotriti i regulaciju moguće pojave dampinških cijena, koje mogu dovesti do nelojalne konkurencije na tržištu. Jedan od prijedloga Sekcije odnosio se i na ponovno uvođenje obveze posjedovanja izvoda iz licencije. Naime, postojeće rješenje, prema kojem taksi prijevoznik u vozilu mora imati samo presliku dozvole i sam voditi evidenciju vozila, u praksi se pokazalo podložnim manipulacijama, kazali su iz HOK-a.