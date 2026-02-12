Hrvati ih cijene zbog kvalitete, a sad su u problemu: Dobit se prepolovila, Kina i carine odnijele milijarde

Aktualno
author image
Borivoje Dokler 12. velj 2026. 10:49
featured image
Mercedes je za 2026. najavio niz novih modela, a prvi među njima – nova S-klasa – predstavljena je 29. siječnja u Stuttgartu foto: Silas Stein/AFP

12. velj 2026. 10:49

Operativna dobit pala je 57 posto, na 5,8 milijardi eura, a uprava najavljuje nove rezove troškova te upozorava da bi 2026. mogla biti još zahtjevnija.

Njemački proizvođač luksuznih automobila Mercedes-Benz Group u četvrtak je izvijestio o oštrom padu godišnje dobiti te upozorio na izazovno razdoblje koje slijedi, nakon godine obilježene snažnom konkurencijom kineskih rivala i globalnim troškovima carina.

Automobilska kompanija ostvarila je u 2025. operativnu dobit od 5,8 milijardi eura, što predstavlja pad od 57 posto u odnosu na godinu ranije. Rezultat je znatno ispod očekivanja analitičara, koji su predviđali 6,6 milijardi eura.

Mercedes-Benz Group naveo je da su na poslovanje utjecali nepovoljni tečajni uvjeti i konkurencija na kineskom tržištu, uz prijavljeni trošak carina od milijardu eura.

“Unatoč dinamičnom tržišnom okruženju, naši su financijski rezultati ostali unutar zadanih smjernica zahvaljujući snažnom fokusu na učinkovitost, brzinu i fleksibilnost”, izjavio je Ola Källenius, predsjednik uprave Mercedes-Benz Groupa.

Kompanija je najavila daljnje smanjenje troškova u 2026. godini, kao i lansiranje niza novih proizvoda. Cilj je ostvariti prilagođeni povrat na prodaju za segment Mercedes-Benz Cars u rasponu od tri do pet posto, što je niže od pet posto koliko je prijavljeno u 2025.

Dionice tvrtke, koja kotira na burzi u Münchenu, pale su pet posto u jutarnjem trgovanju, a od početka godine u minusu su oko sedam posto, piše CNBC.

Mercedes-Benz Group očekuje da će prihodi ostati na razini prethodne godine, nakon što su u 2025. iznosili 132,2 milijarde eura, dok se očekuje da će dobit prije kamata i poreza (EBIT) biti “značajno viša” nego godinu ranije.

Slobodni novčani tok industrijskog poslovanja grupe procjenjuje se blago ispod razine iz 2025., kada je iznosio 5,4 milijarde eura.

Postani dio Forbes zajednice

Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail.

tagovi