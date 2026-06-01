Hrvatska dobila najbolje sportske znalce: Ekipa Čukundeda Vrač osvojila 30.000 eura u finalu kviza “Super Top ili Flop”

Nakon više od dva mjeseca natjecanja, osam kvalifikacijskih gradova i stotina sudionika, prvi nacionalni sportski kviz “Super Top ili Flop“ dobio je svoje pobjednike. Veliko superfinale održano je u nedjelju, 31. svibnja, u zagrebačkom hotelu The Westin, gdje se okupilo 40 najboljih ekipa iz cijele Hrvatske i čak 200 natjecatelja koji su kroz kvalifikacijski ciklus izborili mjesto među elitom domaće sportsko-kvizaške scene.

Borba za titulu najboljih sportskih znalaca Hrvatske bila je neizvjesna do samoga kraja, a dodatnu težinu cijelom natjecanju dao je impresivan nagradni fond veći od 60.000 eura. Glavnu nagradu od 30.000 eura i naslov pobjednika prvog izdanja kviza osvojila je ekipa Čukundeda Vrač, koju čine Perica Živanović, Luka Terzić, Danijel Kovačević, Saša Čobanov i Niko Matičević.

“Nadali smo se da ćemo konkurirati za pobjedu, ali nismo bili sigurni hoćemo li uspjeti. Stvarno smo presretni i predivan je osjećaj znati da smo prvi u Hrvatskoj. Već godinama zajedno igramo pub kvizove pa imamo bogato iskustvo, a i po zanimanju sam sportski novinar, volim pratiti različite sportove pa vjerujem da je i to pomoglo u ostvarivanju ovog uspjeha“, rekao je Luka Terzić, 25-godišnji sportski novinar iz Svilaja pokraj Slavonskog Broda.

U pobjedničkoj ekipi član je legendarni kvizaš Perica Živanović poznatiji kao Kum. Perica je osvajač srebrne medalje na prvoj Kviznoj olimpijadi u Ateni u ”disciplini” sport 2016. Uz mnoga druga poznata kvizaška imena, medu ekipama su bili Lovro Jurišić i Neven Trgovec članovi aktualne druge najbolje kvizaške ekipe na svijetu s međunarodnog kviznog prvenstva u Caserti 2025.

Drugo mjesto i nagradu od 15.000 eura osvojila je splitska ekipa Recreativo, u sastavu Davor Vukasov, Marko Alimić, Marko Đuračić, Ivan Rubčić i Mirko Lovrić. Iako su nakon prvog dijela natjecanja zaostajali za vodećima, snažnim završnim nastupom uspjeli su se probiti do srebrne pozicije.

“Kvizovima se bavim već više od 20 godina, a mogu reći da sam se za ovo finale na neki način pripremao cijeli život. Pratim različite sportove, čitam novine, gledam utakmice i tako svaki dan već dugi niz godina. U mirovini sam pa ujutro pratim NBA ligu, poslijepodne tenis i navečer nogomet. Iako smo imali veliki zaostatak nakon prve igre, na kraju smo ipak uspjeli osvojiti drugo mjesto i osjećaj je fantastičan“, rekao je član ekipe Davor Vukasov iz Ploča.

Treće mjesto i 10.000 eura osvojila je riječka ekipa Centar moći, koju čine Edo Grubišić, Rajko Stojanac, Vedran Filipović, Dorian Filipović i Ivan Ribarić. Riječani su tijekom cijelog natjecanja držali korak s vodećim ekipama te na kraju zasluženo završili na pobjedničkom postolju.

“Već nekoliko godina zaredom igramo sportske kvizove, uživamo u tome i družimo se. U Rijeci je kvizaška scena vrlo jaka pa smo navikli na opasnu konkurenciju, ali usprkos tome imali smo velika očekivanja i ambicije. Drugi krug kviza nismo riješili kako smo planirali, ali presretni smo rezultatom koji smo naposljetku postigli. Kao u sportu, tako i ovdje, odličan je osjećaj kada si na pobjedničkoj strani“, rekao je Ivan Ribarić, sportski novinar iz Rijeke.

Superfinale je okupilo i neka od najpoznatijih lica domaće kvizaške i sportske scene. Program je vodio idejni začetnik i zaštitno lice projekta Joško Lokas, dok su posebno iznenađenje za natjecatelje i publiku bili Tarik Filipović i Marko Rašica koji su također pročitali pitanja natjecateljima. Među finalistima su se našli i poznati lovci Sven Marcelić i Mladen Vukorepa, koji su još tijekom kvalifikacijskog ciklusa privukli veliku pažnju javnosti.

Posebnu dimenziju događaju dali su i brojni uzvanici iz sportskog i javnog života. Među njima svakako valja izdvojiti Dražena Forgača, osnivač FNC-a, najveće regionalne borilačke organizacije te brojni predstavnici sportskih, poslovnih i medijskih krugova.

Prvo izdanje kviza “Super Top ili Flop“ započelo je krajem ožujka u Dubrovniku, a tijekom proljeća kvizaška karavana obišla je Osijek, Pulu, Rijeku, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb. Najuspješnijih pet ekipa iz svakog grada izborilo je plasman u završnicu, čime je stvorena dosad najveća nacionalna sportsko-kvizaška završnica u Hrvatskoj.

Veliko finale u Zagrebu potvrdilo je da spoj sporta, znanja i natjecateljskog duha ima svoju brojnu publiku. S više od 200 finalista, nagradnim fondom većim od 60.000 eura i atmosferom koja je tijekom cijelog dana podsjećala na velika sportska natjecanja, “Super Top ili Flop“ već je u svojoj prvoj sezoni postavio nove standarde domaće kvizaške scene i najavio još veće ambicije za budućnost.