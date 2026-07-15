Hrvatski stručnjaci razvili Rubicon – prvu AI platformu za upravljanje političkim kampanjama

Hrvatski stručnjaci razvili su Rubicon, prvu AI platformu za upravljanje političkim koja na jednom mjestu objedinjuje podatke iz svih ključnih komunikacijskih i analitičkih alata te ih uz pomoć umjetne inteligencije pretvara u konkretne preporuke za vođenje kampanje.

Platforma prikuplja podatke s Facebooka, Instagrama, TikToka, X-a, analitičkih alata (Google Analytics) i drugih ključnih izvora u jedinstven pregled, rangira sadržaj prema njegovoj uspješnosti i uz pomoć AI postaje moćno “oružje” svake kampanje. Rubicon se ne zaustavlja na prikazu podataka, već ih pretvara u jasne preporuke i konkretne akcije. Platforma pruža sažete analize kampanja, predlaže kako optimizirati sadržaj, budžet i komunikaciju te predviđa trendove prije nego što postanu viralni. Rezultat je AI koji ne služi samo za analizu, već aktivno vodi strategiju kampanje i pomaže organizacijama donositi odluke utemeljene na podacima.

Sven Barac

Iza Rubicona stoje Marijan Palić, strateg i savjetnik za digitalni i politički marketing, Ankica Mamić, komunikacijska stručnjakinja i vlasnica i direktorica Agencije IMC, te Sven Barac, mladi FER-ov inženjer I voditelj razvoja platforme.

Ankica Mamić

Političke kampanje danas zahtijevaju koordinaciju velikog broja aktivnosti, od komunikacije s biračima i upravljanja društvenim mrežama, preko organizacije terenskih aktivnosti i prikupljanja donacija, do praćenja medija i analize rezultata. Rubicon sve te procese objedinjuje u jedinstveni sustav koji funkcionira kao digitalni zapovjedni centar kampanje.

Platforma uključuje nadzornu ploču u stvarnom vremenu, CRM za upravljanje bazama birača s višekanalnom komunikacijom putem e-maila i SMS-a te mogućnošću telefonskih poziva izravno putem računala, alat za izradu landing stranica, modul za online donacije integriran sa Stripeom te sustav za medijski monitoring koji automatski prati digitalna spominjanja kandidata i političkih organizacija. Središnji dio platforme čini sustav umjetne inteligencije koji povezuje podatke iz različitih izvora, objedinjuje ih u jedinstveni pregled te ih analizira u stvarnom vremenu.

“Političke kampanje posljednjih su godina postale izrazito kompleksne. Naš cilj nije bio razviti još jedan alat za analitiku, nego platformu koja će umjetnu inteligenciju pretvoriti u partnera timovima u političkim kampanjama. AI danas može analizirati tisuće interakcija birača, prepoznati obrasce ponašanja, teme koje prolaze na terenu. Umjesto da timovi sate provode analizirajući podatke iz različitih alata, AI ih pretvara u konkretne preporuke za djelovanje“, rekao je Marijan Palić, idejni začetnik projekta.

Dodatna vrijednost platforme jest činjenica da političke stranke i kandidati, nakon što u Rubicon pohrane baze birača i podatke o kampanjama, platformu mogu koristiti kontinuirano, ne samo tijekom izbornih ciklusa, nego i između izbora za održavanje komunikacije s biračima, analizu aktivnosti i pripremu budućih kampanja.

“Komunikacijski stručnjaci i voditelji kampanja godinama su veliki dio posla obavljali ‘pješke’, prateći medije, društvene mreže, istraživanja i reakcije javnosti kroz niz različitih alata, tablica i izvještaja. U kampanjama je brzina reakcije često presudna, a Rubicon omogućuje da se komunikacijski timovi manje bave prikupljanjem podataka, a više strateškim promišljanjem.To je njegova najveća vrijednost“, istaknula je Ankica Mamić.

Razvoj platforme vodio je Sven Barac, koji ističe kako je cilj bio objediniti složene procese u jednostavno i intuitivno korisničko iskustvo.

“Željeli smo razviti platformu koja će iza sebe imati vrlo složenu tehnologiju, ali će korisnicima biti intuitivna i jednostavna za korištenje. AI u Rubiconu kontinuirano analizira podatke, rangira ih i doprinosi bržoj reakciji i učinkovitijem planiranju aktivnosti“, zaključio je Barac.

Rubicon je jednako primjenjiv u lokalnim, regionalnim i nacionalnim kampanjama te na svim tržištima na kojima političke organizacije žele profesionalizirati upravljanje kampanjama. Ova jedinstvena platforma ima potencijal značajno promijeniti način na koji se političke kampanje vode, od operativnog upravljanja i komunikacije s biračima do strateškog planiranja i donošenja odluka u stvarnom vremenu.