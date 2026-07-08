AI transformacija nije zadatak IT-a nego test lidera

Liderstvo nije titula koju jednom osvojite. Liderstvo je odluka koju donosite svaki dan”, poručila je Jasminka Horvat Martinović, direktorica udruge Lead.You i predsjednica Uprave Marsh Hrvatska, otvarajući drugu konferenciju Lead to the Top posvećenu reinvenciji liderstva.

Umjetna inteligencija mijenja način rada, geopolitičke okolnosti mijenjaju poslovna pravila, a nove generacije mijenjaju očekivanja od lidera. Oni koji se sami ne mijenjaju, poručila je, teško mogu voditi transformaciju kompanija.

Na istom je tragu bila i Martina Ciglević, pomoćnica savjetnika predsjednika RH za ekonomiju i izaslanica predsjednika Zorana Milanovića. Upozorila je da će umjetna inteligencija obilježiti ovo desetljeće, ali da tehnologija ne mijenja temeljno pitanje što nekoga čini pravim liderom. „Titula vas može postaviti na čelo tima, ali samo vam ljudi mogu dati pravo da budete njihov vođa. To se pravo ne dobiva imenovanjem, ono se stječe znanjem, odgovornošću i odnosom koji svakodnevno gradimo s ljudima oko sebe”, poručila je.

Da je liderstvo prije svega odnos s ljudima, potvrdili su i čelnici koji su podijelili svoja iskustva. „Kad vodite 15.000 ljudi, prva stvar koju morate znati jest da više niste najbolji u timu”, rekao je Siniša Krajnović, predsjednik Uprave Ericssona Nikole Tesle. Njegova se filozofija, kaže, svodi na dvije stvari: okružiti se ljudima boljima od sebe i postaviti jasne vrijednosti i strategiju, a potom spustiti odgovornost što niže. Strategiju je usporedio sa svjetionikom: „Kažete ljudima – idemo tamo. A u kojem će trenutku svatko skrenuti lijevo ili desno, to svatko radi sam.”, smatra Krajnović. Lidera, dodao je, ne mjeri broj ljudi koje je vodio, nego koliko ih je izgradio da ga mogu naslijediti.

Do iste je lekcije Anita Letica, predsjednica Uprave Philip Morrisa Zagreb, došla iz drugog smjera – prelaskom iz financijske ekspertne uloge u vođenje organizacije. „Najveći lekcija bila je naučiti pustiti i ne baviti se svakim detaljem”, rekla je, prisjetivši se prvih dana na čelu kompanije kada se previše bavila detaljima poput uniformi hostesa.

Srećko Nakić, član Uprave Atlantic Grupe, upozorio je pak da formalno otvorena vrata nisu dovoljna. „Jedan kolega rekao je: moja su vrata uvijek otvorena. Ja sam mu rekao: super, samo ti nitko ne ulazi”, ispričao je. Ljudi, kaže, moraju osjetiti da je ono do čega je njima stalo važno i lideru. Najvećim uspjehom smatra angažiranost zaposlenika – činjenicu da više od 95 posto ljudi u organizaciji odgovara na anonimnu anketu. Lidere poziva da se ne gledaju samo u ogledalo: „Što češće izađite na prozor.” Aktivno, dodaje, traži i povratnu informaciju: „Najvažnije pitanje mi je što osoba s kojom razgovaram meni ima dati za feedback i što ja trebam promijeniti.”

Ako je liderstvo ljudska odluka, umjetna inteligencija je test koliko su uprave spremne tu odluku i provesti. Središnje predavanje održao je Vladimir Lukić, managing director i senior partner u Boston Consulting Groupu, govoreći o prijelazu s AI ambicije na stvarnu AI transformaciju. Problem mnogih kompanija, istaknuo je, nije nedostatak tehnologije, nego nedostatak ambicije i spremnosti da se poslovanje zaista preoblikuje. Prema podacima koje je iznio, samo oko pet posto kompanija ima razvijene sve komponente potrebne da iz AI aplikacija ostvari konkretnu vrijednost, dok je većina još u fazi testiranja.

„S AI-jem nije kao s ozempikom, više je kao s članstvom u teretani. Morate na njemu raditi”, slikovito je poručio. Kao ilustraciju iznio je primjer iz osiguranja: obradu odštetnog zahtjeva, koja je znala trajati od 10 do 20 dana, umjetna inteligencija skratila je na dvije minute, no očekivani je učinak izostao jer se odbor koji zahtjeve odobrava i dalje sastajao samo jednom u deset dana. CEO-u je trebalo šest mjeseci da to promijeni, jer je taj odbor bio izvor moći ključnih direktora. „Tehnički dio može se relativno brzo staviti u produkciju, ali ‘rewiring of the business’ traži vrijeme i top-down leadership”, rekao je. AI transformacija zato, poručio je, nije zadatak IT odjela, nego test uprava jer bez jasne ambicije i vodstva s vrha umjetna inteligencija ostaje samo još jedan korporativni projekt s ograničenim učinkom.

Kako takva transformacija izgleda iznutra, opisala je Letica na primjeru duhanske industrije. „Imate biznis model i brendove koji su među najpoznatijima na svijetu, a onda ljudima trebate reći da sutra mijenjamo nešto što savršeno funkcionira”, rekla je, usporedivši to sa situacijom u kojoj se „gradi avion dok leti”. Promjenu, naglasila je, na kraju ne iznosi funkcija, nego ljudi: „Dok ljudi ne vide koja je njihova uloga u tome, transformacija se neće dogoditi.”

Nakić je pritom podsjetio na granice tehnologije. Ne vjeruje u gotove priručnike ni univerzalne „tips and tricks”, jer se ljudi i okolnosti mijenjaju. „To malo ide kontra AI-a, jer jako vjerujem u ljudsku kreativnost”, rekao je, uvjeren da je umjetna inteligencija nužna, ali da će ljudski faktor ostati presudan.