Ika će obnoviti lučicu i povećati broj vezova, u pripremi natječaj težak 5,88 milijuna eura plus PDV

Lučica Ika nedaleko Opatije čeka radove koji će povećati broj njezinih vezova i učiniti je sigurnijom. U pripremi je natječaj procijenjene vrijednosti 5,88 milijuna eura plus PDV.

– Lovran – Mošćenička Draga najavila je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za nabavu građevinskih i drugih radova za projekt “Dogradnja luke Ika – Sekundarni lukobran i Zapadna obala”.

Ika je malo ribarsko naselje nedaleko grada Opatije na potezu između Ičića i Lovrana.

Predmet ovog natječaja su sekundarni lukobran i zapadna obala; Foto: Grad Opatija

Prvo lukobran i zapadna obala, poslije ostalo

Projekt obuhvaća izgradnju Sekundarnog lukobrana i Zapadne obale. Izgradnjom sekundarnog lukobrana osigurati će se 33 nova komunalna veza za brodove dužine 5-6,5 metara, a izgradnjom gata na zapadnoj obali osigurati će se 22 nova komunalna veza. Time će se značajno povećati sigurnost pristajanja i boravka plovila na vezu, što je od posebne važnosti za lokalno stanovništvo. Projekt će ublažiti dugogodišnji problem nedostatnih kapaciteta i nesigurnih vezova te podići kvalitetu korištenja luke.

Po realizaciji navedenog planira se pristupiti izgradnji i ostalog dijela luke Ika s primarnim lukobranom i pontonskim gatovima kako bi Ika dobila novu i modernu luku prvenstveno namijenjenu lokalnom stanovništvu.

Dogradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Ika financira se iz Programa „Konkurentnost i kohezija 2021.–2027.“ Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Procijenjena vrijednost predmeta je 5.884.948 eura plus PDV, a trajanje ugovora je 18 mjeseci.

