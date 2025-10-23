Dograđuje se još jedna luka na Korčuli, vrijednost projekta 8,4 milijuna eura plus PDV

Mjesto Prigradica, mala turistička luka blizu Blata na Korčuli, dobit će proširenje lukobrana koje će stvoriti preduvjete za cjelogodišnju katamaransku liniju. Trenutačno je u pripremi natječaj za prvu fazu projekta vrijedan 8,4 milijuna eura plus PDV.

Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije najavila je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina izvođenje radova na dogradnji luke Prigradica. Procijenjena vrijednost ove, prve faze projekta, je 8,4 milijuna eura plus PDV. Nabava je povezana s projektom koji se financira iz fondova EU.

Prva faza projekta odnosi se na dogradnju odnosno produžetak postojećeg glavnog lukobrana izgrađenog u vrijeme Austrougarske. Predviđena je masivna betonska i armiranobetonska konstrukcija na temeljnom kamenom nasipu.

Trenutačni lukobran koji će se produžiti, izgrađen je još u vrijeme Austrougarske; Foto: ludnz.hr

Prigradica je malo ribarsko mjesto, udaljeno četiri kilometra sjeverno od Blata. Svojevremeno je nastala kao luka za izvoz vina i maslinovog ulja iz Blata. Danas je turističko mjesto koje ima sezonsku katamaransku liniju. Prema ranijim izjavama ravnatelja Županijske lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antuna Banovca, završetkom dvije faze projekta stvorit će se uvjeti za cjelogodišnju liniju.

Glavni kriterij za izbor izvoditelja projekta je cijena uz 80 posto utjecaja. Vrednuju se još trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke s 10 posto te iskustvo stručnjaka s 10 posto. Trajanje ugovora je 24 mjeseca.

Forbes Hrvatska nedavno je izvještavao o skorom nastavku gradnje luke Polačište pored mjesta Korčula. Priprema se i gradnja luke Perna na Pelješcu.