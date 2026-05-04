Jadran tvornica čarapa u stečaju želi se povući s burze, mali dioničar objašnjava što tako žele prikriti

Jadran tvornica čarapa u stečaju mogla bi se povući s burze kako bi izbjegla dodatne troškove, no mali dioničari vjeruju kako to nije pravi razlog povlačenja. Hoće li do njega doći, ovisit će o glasovima na skupštini.

Trgovački sud u Zagrebu sazvao je Skupštinu vjerovnika Jadran tvornice čarapa u stečaju za 2. lipnja 2026. godine. Povod je glasanje o prestanku uvrštenja na Zagrebačkoj burzi.

U najavi Skupštine, stečajna upraviteljica Davorka Huljev navela je kako se odlukom Skupštine društva od 6. veljače odlučilo kako će tvrtka ostati na uređenom tržištu kapitala. Vjerovnici su tada donijeli tu odluku jer su u trenutku otvaranja stečajnog postupka mali dioničari pokrenuli više postupaka od strane u kojima su se, između ostalog, protivili prestanku uvrštenja na uređenom tržištu, tvrdeći da će im takvom odlukom nastati šteta.

Izbjegava li Jadran javnu ponudu?

Forbes Hrvatska izvještavao je o nezadovoljstvu malih dioničara još prije dvije godine, kad su člana Uprave Vinka Barišića optužili da je sve što vrijedi u firmi prenio na tvrtke svog sina bez njihovog znanja.

Okupljeni su oko Darka Prpića, Davora Sinkovića i Pavla Stanišića koji je za Forbes Hrvatska sada rekao kako vjeruje da je najizgledniji razlog za povlačenje njihov pokušaj bijega od izdavanja obveze javne ponude. Pojašnjava kako su mali dioničari ponovno pred Hanfom otvorili pitanje obaveze javne ponude, na što su iz Hanfe dobili odgovor kako ta obveza ne zastarijeva.

Ona podrazumijeva obvezu preuzimanja oko 70.000 dionica po cijeni koja nije manja od 25 eura. Stanišić kaže da je nastala nakon što su povezani dioničari prešli udio od 25 posto tvrtke. Riječ je o nizu bivših rukovoditelja, novoosnovanoj firmi Jadran čarape proizvodnja te tvrtkama Instrumentaria i Valamar Rivijeri. Kaže da imaju dokaze o zajedničkom djelovanju, a dio je i u stečajnom postupku.

U pozivu se navodi kako je 23. veljače HANFA pokrenula nadzor na društvom i utvrdila prekršaj nedostavljanja pojedinačnog i konsolidiranog izvještaja za 2024. godinu. Stečajna upraviteljica navodi kako ih zbog objektivnih okolnosti nije mogla dostaviti u roku, a kako je za period do listopada 2024. godine za to bio odgovora bivši direktor. Izvještaj za listopad, studeni i prosinac je dostavila čim je to bilo izvedivo. Pojasnila je i zbog čega nisu dostavljeni revidirani i konsolidirani izvještaji. Detaljnije obrazloženje može se vidjeti u novom pozivu na Skupštinu.

Navela je kako ostanak dužnika na uređenom tržištu kapitala više nije moguć, jer stvara znatne troškove za stečajnu masu zbog čega je neophodno u što kraćem roku zatražiti prestanak uvrštenja.