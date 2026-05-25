Koje europske zemlje privlače najviše turista? Evo kako stoji Hrvatska

Tradicionalne destinacije i dalje dominiraju europskim putovanjima unatoč prosvjedima protiv pretjeranog turizma, a novi podaci otkrivaju gdje stotine milijuna putnika provode odmor diljem kontinenta.

Europa i dalje dominira globalnim turizmom, privlačeći stotine milijuna međunarodnih putnika svake godine i učvršćujući svoj status najposjećenije regije svijeta.

Podaci Europske komisije pokazuju da se šest europskih zemalja nalazi među 10 najposjećenijih zemalja svijeta, a Španjolska, Italija, Turska, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo čine pet najpopularnijih destinacija u Europi.

Zahvaljujući podacima Eurostata i britanskog Ureda za nacionalnu statistiku putem VisitBritaina, moguće je vidjeti koja su područja kontinenta posebno favorizirana.

Diljem Europe je 2025. godine bilo više od 1,5 milijardi noćenja, izvijestio je Visual Capitalist, dok je 1950. godine taj broj iznosio 25 milijuna, navodi online putnički resurs Smarter Travel.

To ide ruku pod ruku s globalnim procvatom putovanja, koji se i dalje nastavlja, unatoč neizvjesnosti diljem svijeta.

Nedavno istraživanje Svjetskog vijeća za putovanja i turizam predviđa da će sektor globalno porasti za oko 3,2% u 2026. – 0,8% šireg globalnog gospodarskog rasta, uz prognozu od 2,4%. Očekuje se da će industrija putovanja i turizma 2026. godine podržavati 376 milijuna radnih mjesta diljem svijeta, što je jedno od devet radnih mjesta u svijetu, prenosi Euronews.

Destinacije dočekuju milijune unatoč zabrinutosti zbog pretjeranog turizma

Španjolska ostaje ne samo najpopularnija turistička destinacija u Europi, već i diljem svijeta. Ugostila je međunarodne posjetitelje s gotovo 330 milijuna noćenja u 2025. godini, lako nadmašivši Italiju, koja je sljedeća na ljestvici s nešto manje od 265 milijuna noćenja, prema podacima Eurostata.

Turska i Francuska su sljedeće na popisu, a obje su prošle godine privukle više od 150 milijuna turista koji su prenoćili.

Ujedinjeno Kraljevstvo, unatoč izlasku iz EU, i dalje je jedna od europskih priča o uspjehu na petom mjestu, s gotovo 150 milijuna posjetitelja u 2024. Ta bi se brojka mogla povećati za 2025., kada VisitBritain objavi svoje najnovije statistike.

Pojava Grčke, Austrije, Hrvatske, Njemačke i Nizozemske koje zaokružuju prvih 10 sugerira da dobar dio europskog turizma ostaje sezonski i popularan u mjestima koja imaju solidnu infrastrukturu za posjetitelje.

Španjolska i Italija, zajedno s Grčkom i Hrvatskom, poznate su po toplom vremenu tijekom ljeta i predsezone, te po odmaralištima, restoranima i turističkim atrakcijama.

Unatoč prosvjedima protiv pretjeranog turizma, posebno u Španjolskoj i Italiji, ljudi se ne mogu odreći njihovih slikovitih plaža ili mnogih povijesnih znamenitosti.

U Francuskoj nije samo Pariz taj koji privlači bezbrojne turiste. Ljeti putnici odlaze na francusku rivijeru i Provansu, dok u hladnijim mjesecima ljubitelji zimskih sportova odlaze u Alpe.

Austrija, omiljeno zimsko odredište, ugostila je gotovo 100 milijuna turista u 2025. godini, dok je Hrvatska iste godine zabilježila više od 85 milijuna posjetitelja, zahvaljujući svojoj slikovitoj jadranskoj obali.

10 najposjećenijih europskih zemalja prema broju noćenja međunarodnih turista:

1. Španjolska: 329.661.068 noćenja

2. Italija: 264.741.414 noćenja

3. Turska: 154.799.879 noćenja

4. Francuska: 150.753.829 noćenja

5. UK (podaci iz 2024.): 149.803.000 noćenja

6. Grčka: 130.851.809 noćenja

7. Austrija: 97.020.394 noćenja

8. Hrvatska: 85.604.505 noćenja

9. Njemačka: 83.622.666 noćenja

10. Nizozemska: 64.311.055 noćenja