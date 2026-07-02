Kupili ulaznice za Svjetsko prvenstvo, a ostali pred vratima stadiona

Brojni navijači tvrde da su im ulaznice za Svjetsko prvenstvo otkazane u posljednji trenutak, dok StubHub i FIFA međusobno prebacuju odgovornost.

Sve više navijača koji su ulaznice za Svjetsko prvenstvo kupili putem platformi za preprodaju poput StubHuba ostaje bez njih neposredno prije početka utakmica. Iako im platforme vraćaju novac za ulaznice, mnogi ostaju bez tisuća dolara potrošenih na avionske karte, hotele i ostale troškove putovanja.

Među njima je i Sergio Enrique Alvarado Montalvo, koji je preko StubHuba platio 1700 dolara za ulaznice za utakmicu Argentine i Austrije kako bi ocu priredio nezaboravan dar za Dan očeva. Nakon što je za putovanje svoje obitelji iz Meksika u Dallas potrošio gotovo 6000 dolara, dan prije puta dobio je obavijest da prodavatelj ne može isporučiti ulaznice. StubHub mu nije ponudio zamjenske karte jer su njihove cijene u međuvremenu znatno porasle.

“Bio sam tužan, frustriran i bijesan”, rekao je Montalvo za BBC.

Špekulativna prodaja ulaznica

Njegov slučaj samo je jedan u nizu. Dok se Svjetsko prvenstvo održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku, raste broj pritužbi navijača koji su ostali bez ulaznica kupljenih na sekundarnom tržištu.

Stručnjaci glavni uzrok vide u praksi poznatoj kao špekulativna prodaja ulaznica (speculative ticketing). Prodavatelji oglašavaju ulaznice koje u trenutku prodaje još nemaju, računajući da će ih kasnije nabaviti po nižoj cijeni. Kada cijene naglo porastu, odustaju od isporuke i ulaznice prodaju drugom kupcu uz veću zaradu.

Kupci u pravilu dobiju povrat novca za ulaznice, ali ne i za često vrlo skupe avionske karte i hotelski smještaj. Sličnu situaciju doživjela je i obitelj Ebena Pingreeja iz Bostona, koja je preko StubHuba platila 2800 dolara za ulaznice za utakmicu Škotske i Haitija.

“Moj sin bio je potpuno slomljen”, rekao je Pingree za BBC nakon što su na dan utakmice ostali bez ulaznica.

Prebacivanje odgovornosti

Problemi su doveli i do sudskog spora. Dvoje navijača podnijelo je skupnu tužbu protiv StubHuba, tvrdeći da su platili najmanje 1900 dolara za ulaznice koje nikada nisu dobili. U tužbi se navodi da su kupci pretrpjeli znatne financijske gubitke jer su, osim ulaznica, unaprijed platili putovanja i smještaj.

StubHub tvrdi da su problemi nastali zbog nove FIFA-ine aplikacije za ulaznice, koja je, prema njihovim navodima, neposredno prije početka prvenstva otežala prijenos ulaznica između korisnika.

FIFA odbacuje takve tvrdnje i ističe da je njezina službena platforma jedini zajamčeni kanal prodaje te da ne može odgovarati za ulaznice kupljene preko posrednika. Dodaje da je sustav radio pouzdano i da je dosad više od pet milijuna gledatelja bez poteškoća ušlo na stadione.

Stručnjaci: Problem nije tehnologija

Scott Friedman, suosnivač organizacije Ticket Talk Network, smatra da odgovornost snosi StubHub.

“StubHub je stopostotno odgovoran. FIFA nije bezgrešna i njihov sustav za ulaznice izgleda kao softver iz 1999., ali to nije opravdanje”, rekao je.

Odvjetnik Bradford Clements, koji zastupa klijente s odštetnim zahtjevima protiv StubHuba vrijednima više od 2,4 milijuna dolara, tvrdi da je postupak podnošenja prigovora toliko složen da mnogi kupci odustanu prije nego što uspiju ostvariti svoja prava.

Koliko je navijača ostalo bez ulaznica zasad nije poznato. StubHub poručuje da pokušava osigurati zamjenske ulaznice ili povrat novca u skladu sa svojim jamstvom FanProtect, no za mnoge koji su već potrošili tisuće dolara na nepovratne troškove putovanja to predstavlja tek djelomičnu naknadu štete.