Zašto je Erling Haaland postao najveća zvijezda interneta na Svjetskom prvenstvu

Od kolekcije Birkin torbi do ignoriranja poruke glumca Toma Hollanda, Haaland je svojim neobičnim navikama i autentičnošću postao jedna od najpraćenijih osoba prvenstva.

Bilo da se predstavlja kao “administrator društvenih mreža norveške reprezentacije” ili objavljuje fotografije iz infracrvene saune, Erling Haaland posljednjih je tjedana osvojio internet jednako uvjerljivo kao što osvaja protivničke obrane.

Napadač Norveške na Svjetsko prvenstvo stigao je kao jedan od najboljih strijelaca svijeta, a turnir je pretvorio u pozornicu na kojoj je pokazao i sasvim drukčiju stranu svoje osobnosti. Dok mnoge sportske zvijezde pažljivo kontroliraju svaki javni nastup, Haaland djeluje spontano, duhovito i potpuno neopterećeno vlastitom slavom.

U samo nekoliko tjedana stekao je novu vojsku obožavatelja, a mnogi priznaju da su zbog njega počeli navijati i za Norvešku.

Sam vodi društvene mreže

Za razliku od brojnih sportaša čije profile vode marketinški timovi, Haaland ostavlja dojam da sadržaj objavljuje sam. Milijuni pratitelja tako nisu gledali samo golove, nego i njegov obilazak legendarnog njujorškog restorana Katz’s Delicatessen, pokušaj govora s američkim južnjačkim naglaskom te niz spontanih situacija tijekom boravka u SAD-u, piše Euronews.

U jednom od najgledanijih videa našalio se da je on “zadužen za društvene mreže norveške reprezentacije”, prije nego što je zastao kako bi se fotografirao s navijačima.

Jedan pratitelj na Instagramu napisao je da mu je omiljena objava bila serija fotografija s treninga među kojima se nalazila i jedna iz infracrvene saune, uz jednostavan opis: “Infracrvena sauna.”

Skuplja Birkin torbe i šali na svoj račun

Jedno od većih iznenađenja za njegove obožavatelje bilo je otkriće da je Haaland strastveni kolekcionar luksuznih Hermès Birkin torbi. Modni stručnjaci posljednjih su mjeseci identificirali nekoliko iznimno rijetkih modela koje posjeduje, uključujući HAC Casaque 40, Evercalf Toile Cargo Haut à Courroies 40 i Endless Road HAC Birkin 50. Riječ je o modelima koji na tržištu rabljenih luksuznih proizvoda dosežu cijene od nekoliko desetaka tisuća eura.

My favourite part about learning more about Erling Haaland is that he is a fashion man and has a beautiful collection of Birkins👜 pic.twitter.com/BYLjAS6k2D — K ⭐️ (@imthespecialk) June 23, 2026

Haaland je među rijetkim vrhunskim nogometašima koji se bez problema šale na vlastiti račun. U intervjuima se uspoređivao sa Shrekom, pričao kako spava s nogometnim loptama, lijepi usta tijekom spavanja te redovito koristi infracrvene saune za oporavak.

Jedna od priča koja je ponovno postala viralna tijekom Svjetskog prvenstva odnosi se na glumca Toma Hollanda. Gostujući u podcastu Impaulsive, Haaland je priznao da je jednom dobio privatnu poruku zvijezde filmova o Spider-Manu, ali ju je jednostavno ignorirao jer nije znao tko je Tom Holland.

“Nisam imao pojma tko je. Malo je neugodno kada to danas kažem”, priznao je.

Na Svjetskom prvenstvu očito uživa

Za razliku od mnogih nogometaša koji pažljivo važu svaku izjavu, Haaland djeluje kao da se iskreno zabavlja.

Nakon plasmana Norveške u nokaut-fazu pridružio se navijačima u poznatoj “vikinškoj veslačkoj” proslavi, a na pitanje o odlučujućoj utakmici protiv Francuske odgovorio je da će Norveška “vjerojatno pobijediti”, prije nego što je uz osmijeh dodao kako će “Francuska vjerojatno osvojiti cijelo prvenstvo”.

Na Svjetskom prvenstvu prepunom unaprijed pripremljenih odgovora i medijski uvježbanih nastupa, Haaland se nametnuo kao jedan od rijetkih sportaša koji i dalje djeluje potpuno prirodno – upravo zato internet ga, čini se, ne može prestati obožavati.