Napadač navodno ismijavao sigurnosne mjere prije pucnjave na večeri dopisnika Bijele kuće

Osumnjičeni napadač na večeri dopisnika Bijele kuće u svojim je “manifestima”, u koje su uvid imali Bloomberg i CBS News, komentirao ono što je smatrao slabim sigurnosnim mjerama, dok se postupno otkrivaju novi detalji o mogućem motivu pokušaja nasilnog ulaska na gala večer u subotu navečer.

Više medija identificiralo je osumnjičenog kao 31-godišnjeg Colea Tomasa Allena iz Torrancea u Kaliforniji, pozivajući se na izvore iz policije.

Prema izvješću Associated Pressa, osumnjičeni se u tekstovima koje istražitelji pregledavaju navodno nazivao “prijateljskim federalnim atentatorom”, istodobno kritizirajući politike Trumpove administracije, dok je u dokumentima opisanima kao manifest ismijavao sigurnosne mjere na događaju.

Osumnjičeni je navodno poslao svoje zapise članovima obitelji neposredno prije pucnjave, prenosi Associated Press pozivajući se na neimenovanog dužnosnika, pri čemu je izražavao nezadovoljstvo politikama administracije, uključujući napade na brodove za koje se sumnjalo da sudjeluju u krijumčarenju droge.

Prema NBC Newsu, koji se također poziva na izvore iz policije, u zapisima je naveo da cilja isključivo dužnosnike, a ne goste ili osoblje hotela u kojem se događaj održavao, te je obitelji poručio da ne očekuje oprost.

Savezni istražitelji navodno su razgovarali sa sestrom osumnjičenog u Marylandu, koja je rekla da je oružje kupio legalno, ali ga je skrivao u kući roditelja u Kaliforniji, koji o tome nisu imali saznanja.

Njegov brat također je navodno kontaktirao policiju u New Londonu u Connecticutu nakon što je primio poruku.

Što znamo o osumnjičenikovom “manifestu”?

Gostujući u programu Fox Newsa u nedjelju ujutro, Trump je rekao da je napadač ostavio ono što je nazvao “manifestom”. “Kad pročitate njegov manifest, on mrzi kršćane”, rekao je predsjednik. “To je sigurno. On mrzi kršćane, mržnja.”

Razni mediji došli su do dijelova navodnih zapisa osumnjičenog, koji barem djelomično rasvjetljuju njegovo stanje uma neposredno prije napada. U jednoj bilješci u koju je Bloomberg imao uvid, osumnjičeni je navodno napisao da je “očekivao sigurnosne kamere na svakom koraku, prisluškivane hotelske sobe, naoružane agente svakih deset metara, detektore metala posvuda”, ali je bio šokiran što je sigurnost zapravo bila “nikakva”.

U istoj bilješci navodno je napisao da je sigurnost bila “sva vani, fokusirana na prosvjednike i trenutne dolaske, jer očito nitko nije razmišljao što se događa ako se netko prijavi dan ranije”. U manifestu koji je vidio CBS News iznio je slične tvrdnje, navodeći da “nije bilo nikakve sigurnosti. Ne u prijevozu. Ne u hotelu. Ne na događaju.”

Ministarstvo pravosuđa tvrdi da je osumnjičeni ciljao administraciju

Ranije u nedjelju glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da je osumnjičeni pokušao “atentat” na predsjednika Donalda Trumpa, dok je vršitelj dužnosti glavnog državnog odvjetnika Todd Blanche u emisiji “Meet the Press” rekao da istražitelji Ministarstva pravosuđa vjeruju kako je osumnjičeni pokušao ciljati dužnosnike administracije.

Blanche je rekao da je osumnjičeni putovao vlakom iz Los Angelesa u Chicago, a zatim iz Chicaga u Washington, D.C., te da istražitelji vjeruju kako je odsjeo u istom hotelu u kojem se održavala večera. Dodao je da istražitelji razgovaraju sa svjedocima koji poznaju osumnjičenog i analiziraju “određene zapise”, ali je kasnije naglasio da zasad nema dokaza o povezanosti s bilo kojom “politikom, direktivom predsjednika Trumpa, Iranom ili bilo čim drugim što radimo u ovoj zemlji, no to istražujemo”.

Ipak, Blanche je rekao da Ministarstvo pravosuđa vjeruje kako je osumnjičeni “namjeravao ciljati osobe koje rade u administraciji, vjerojatno uključujući predsjednika”, ali je dodao da ne želi “preuraniti” zaključke dok je istraga u tijeku. Također je rekao da očekuje da će osumnjičeni biti optužen već sljedećeg jutra, vjerojatno barem za napad na saveznog službenika i korištenje vatrenog oružja tijekom tog napada.

Motiv nije jasan

Inače, godišnja večera dopisnika Bijele kuće održavala se u subotu navečer u hotelu Washington Hilton, a ovogodišnja gala trebala je biti prva kojoj bi Trump prisustvovao kao aktualni predsjednik. Međutim, Trump je brzo evakuiran nakon što su se u zgradi začuli pucnji.

Predsjednik nije ozlijeđen i nitko nije poginuo, ali je osumnjičeni napadač priveden nakon razmjene vatre s agentima Tajne službe, nakon pokušaja da prođe sigurnosnu kontrolu. Jedan agent Tajne službe završio je u bolnici nakon što je metak pogodio njegov pancirni prsluk, no kasnije je otpušten.

Motiv napada zasad nije jasan. U kratkom obraćanju medijima ubrzo nakon incidenta Trump je osumnjičenog nazvao “usamljenim vukom” i rekao: “Kad ste utjecajni, onda idu na vas. Kad niste utjecajni, ostave vas na miru”, sugerirajući da vjeruje kako je bio meta pokušaja atentata na večeri.

Zachary Folk, novinar Forbesa (link na originalni članak)